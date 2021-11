Congo-Brazzaville: Actions caritatives - L'AKDDM sur tous les fronts à Madingou

L'Association Krist Duford pour le développement de Madingou (AKDDM) a opté pour le soutien de la population de cette localité, chef-lieu du département de la Bouenza, dans divers domaines de la vie.

« Donner le meilleur de soi pour sa communauté, c'est ce qui devrait animer notre existence », dit Krist Dufort Mambiki, président de l'AKDDM. Cette phrase est un catalyseur qui le motive à apporter son soutien multiforme à la population de Madingou. En effet, la soif de cette population n'étant pas étanchée lors de son voyage du mois de juillet dernier, en partenariat avec l'organisation non gouvernementale SVC, le président de l'AKDDM vient d'effectuer une nouvelle descente caritative à Madingou.

Si le thème de la précédente descente a porté sur « Madingou santé plus », cette fois-ci, c'est un apport tous azimuts. Le but étant de soutenir la population dans divers domaines. C'est ainsi que Krist Dufort Mambiki et son AKDDM ont organisé une caravane de santé au cours de laquelle des médecins venus avec cette délégation ont consulté gratuitement les habitants de Madingou.

Par la même occasion, l'association a fait l'échographie gratuitement à plus de cent vingt femmes enceintes de la localité ; déparasité les enfants âgés de six mois à cinq ans ; dépisté le diabète et l'hypertension. Elle a organisé aussi des consultations ophtalmologiques ainsi qu'un don de sang. Puis un don des médicaments, tensiomètre et glucomètres a été fait à l'hôpital de la localité.

En vue de mettre en pratique son slogan « Madingou terre agricole », l'AKDDM a remis à la population des kits de première nécessité des travaux agricoles, notamment cent brouettes aux agriculteurs et maraîchers. Ceci pour leur permettre de montrer une fois de plus que Madingou est belle et bien une terre agricole.

Toujours dans le cadre des donations, le président de l'AKDDM a offert des fournitures scolaires à 350 enfants démunis, défavorisés et orphelins de Madingou pour bien suivre les cours cette année scolaire 2021-2022. Aux religieux, Krist Dufort Mambiki a fait un don d'une tonne de ciment à l'Eglise catholique pour la maison des prêtres en construction.

S'agissant de la jeunesse, si autrefois une centaine des jeunes de Madingou a bénéficié d'une formation pour son autonomisation sur le thème « Les techniques de vente et le marketing digital pour une jeunesse autonome », au lycée Nestor-Makoundzi-Wolo, cette fois-ci, une vingtaine des jeunes a bénéficié d'une formation de conduite assortie d'un permis de conduire.

Les sportifs n'ayant pas été en marge de ces activités, l'AKDDM a organisé pour eux un championnat de football suivi de la marche sportive. Après quoi, le président Krist Dufort Mambiki a rencontré les autorités préfectorales et municipales, notamment le préfet du département de la Bouenza et le maire de Madingou, avant d'en finir chez les sages de la localité.

Le séjour du président de l'AKDDM à Madingou a pris fin par la rencontre citoyenne avec les mamans et les jeunes de la localité. Des présents ont été aussi remis. Créé le 5 avril 2021 à Madingou, l'AKDDM s'est donnée pour objectif de transformer et réinventer cette localité en mettant en exergue la jeunesse.