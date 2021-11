Afrique: Lutte contre les méfaits de l'internet - Lisbonne abrite un sommet mondial du Web

Pour encourager les pays du monde entier à mettre sur pied des stratégies efficaces, capables de contrer le trafic ainsi que les périls et les dangers qu'engrange l'internet, il se tient depuis le 1er novembre à Lisbonne, capitale du Portugal, le sommet mondial du Web.

La rencontre de haut niveau prendra fin le 4 novembre et connaît la participation active d'environ quarante mille représentants issus de différents pays du monde et de mille deux cent cinquante start-up.

Appelant la communauté internationale à exploiter les données de l'internet pour le bien de tous, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a souligné que la pandémie de la covid-19 a considérablement augmenté le trafic internet, car de nombreuses activités se sont déplacées en ligne.

« Il est temps de mettre en place des stratégies fortes pour que nous arrivions à construire un avenir numérique plus ouvert, libre, diversifié et sûr pour tous », a indiqué l'ONU, en ajoutant que ce sommet est considéré comme l'un des plus importants du monde concernant l'internet, malgré le fait qu'il se tient à une période charnière.

Et, si la pandémie de covid-19 a mis en lumière la puissance et les promesses de la technologie numérique, elle a également mis en évidence de profondes fractures. Car, la moitié de l'humanité, en particulier les femmes et les filles des pays en développement et la population vulnérable, n'a pas accès à l'internet et ceux qui sont en ligne sont confrontés à des menaces, qui ont été amplifiées par la pandémie.

Contrer les périls de l'internet

Selon Antonio Guterres, la propagation des harcèlements, de la désinformation et des fausses informations devient épidémique et les cybercrimes sont en augmentation. Ceci, à cause de l'internet et de la portée croissante des plateformes numériques et de l'utilisation abusive des données.

« Une vaste bibliothèque d'informations est en train d'être constituée sur chacun d'entre nous. Pourtant, nous n'avons pas les clés de cette bibliothèque. Le mal est que nous ne savons pas comment ces données ont été collectées. Par qui et à quelles fins. Mais, nous savons qu'elles sont exploitées pour influencer les opinions, manipuler les comportements et violer les droits de l'homme », a averti le responsable de l'ONU, avant de préciser que cela érode la confiance, menace le contrat social et sape la démocratie. D'autant plus que les gouvernements d'un nombre croissant de pays perturbent intentionnellement internet pour contrôler le flux d'informations.

« Exploitons les données internet pour le bien de tous pour y arriver, cela exigerait l'établissement d'un consensus. Ce consensus permettra de garantir que les droits de l'homme hors ligne sont les mêmes que les droits de l'homme en ligne », a conclu le secrétaire général de l'ONU.