Congo-Kinshasa: Inverser la perte de forêt et la dégradation des terres d'ici 2031 - COP26 - Félix Tshisekedi signe un partenariat avec le CAFI

Pour éviter la désinformation et autres interprétations erronées sur des négociations du second partenariat RDC et Initiative pour la forêt de l'Afrique Centrale (CAFI), un atelier de restitution des différentes étapes de ces assises a été organisé hier, lundi 1er novembre 2021, au Cercle Elaïs dans la commune de la Gombe.

C'est aussi pour recueillir les avis de toutes les parties prenantes sur le projet de Lettre d'Intention à signer entre la République démocratique du Congo et CAFI. Pour Me Augustin Mpoy, Expert technique en appui au processus de négociation CAFI au Ministère des Finances, il y a une volonté de la part du gouvernement de communiquer autour de ce processus CAFI qui va quand même assurer une mobilisation des fonds pendant 5 ans, soit 500.000.000 de dollars américains pour mettre en œuvre des engagements que le gouvernement a pris, dans le cadre de cette lettre d'intention qui sera signée en annexe du Communiqué conjoint, sauf changement de dernière minute, aujourd'hui à Glasgow à la Cop26 par le Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi et le Premier Ministre du Royaume Uni.

En effet, la Lettre d'Intention porte sur le renouvellement et l'élargissement d'un partenariat pour un développement vert dans le cadre de CAFI sur la période 2021-2031. Au fond, 5 modalités du partenariat seront endossées à la Cop26. Elles se focalisent sur : le mécanisme de redevabilité, dialogue et de concertation ; suivi et évaluation du partenariat ; mécanisme de décaissement ; notification et communication ; amendement de la Lettre d'Intention.

"Il y a eu beaucoup de travail technique qui a été réalisé. Il fallait qu'après tout ce travail, rendre compte du contenu mais également du processus qui a été suivi auprès du grand public et c'est la raison pour laquelle cette restitution a été organisée. Alors, il faut retenir que d'ici 2031, sur une période de 10 ans (2021-2031), le gouvernement a pris les engagements pour pouvoir se développer mais, tout en intégrant l'impératif de la protection des forêts, du maintien du vert forestier et de la protection de la biodiversité, mais sur finalement des bailleurs des fonds qui sont regroupés au sein de l'initiative CAFI", a martelé Me Augustin Mpoy.

Il faille préciser que ce nouveau partenariat de 10 ans vient après le premier partenariat de 5 ans, de 2016 à 2020. A partir d'aujourd'hui, l'opinion nationale va devoir retenir que le Président de la République va représenter la RDC à la signature du communiqué conjoint qui aura en annexe la lettre d'intention du nouveau partenariat pour pouvoir avancer vers la conception et la mise en œuvre de ces engagements dans le cadre de ce nouveau partenariat.

Au fond, la République démocratique du Congo s'est engagée à œuvrer en partenariat avec CAFI dans l'objectif d'arrêter et inverser la perte de forêt et la dégradation des terres d'ici 2031, tout en assurant un développement durable et en promouvant une transformation rurale inclusive. Ainsi, la RDC, sur base d'un financement conséquent, additionnel, nouveau et prévisible, s'est engagée de stabiliser et, le cas échéant, réduire la perte annuelle de couvert forestier ; et compenser les pertes résiduelles de couvert forestier par la régénération naturelle ainsi que le boisement-reboisement et l'agroforesterie.

C'est ainsi que CAFI a approuvé une allocation de 500 millions de dollars américains en provenance de son Fonds Fiduciaire sur la période de 2021-2026. Aussi, CAFI s'est engagée à déployer des efforts pour mobiliser les financements conséquents pour couvrir les engagements pris par la RDC pour la période correspondante, conformément à la déclaration de la COMIFA.

Innovations

"Comme innovation, on va simplifier les procédures pour que nous ne soyons pas rattrapé comme lors du premier partenariat ; les ONGs nationales et internationales peuvent être éligibles aujourd'hui. Deuxièmement, le gouvernement est reconnu comme le responsable de la mise en œuvre, c'est lui qui conçoit le programme, le gère, le met en œuvre et CAFI va assurer l'assurance qualité et sera impliqué à travers son secrétariat dans le développement du cadre programmatique et dans le suivi de la mise en œuvre des engagements", a précisé Me Augustin Mpoy.

Une autre plus-value, c'est que le premier partenariat s'est déroulé sans la présence de la primature et de la présidence de la République. Maintenant, la RDC a la garantie de la représentation du pays au plus haut niveau pour qu'au niveau de la mise en œuvre, il y ait un cadre de haut niveau qui permet de faire le suivi des jalons, qui fait l'objet de ce partenariat entre, à la fois, le gouvernement et CAFI.

Troisièmement, les participants à ces négociations ont tout clarifié. "Il y a eu des très bonnes discussions entre CAFI et la RDC. Il y a eu implication, une large implication des parties prenantes, la société civile et le niveau de transparence que le gouvernement a fait qu'on organise cette restitution pour que vous, au niveau de la presse, vous puissiez relayer la bonne information, pour éviter la désinformation, parce qu'il y a des gens qui s'investissent dans le sens de saper ce second partenariat".

Pour la RDC, c'est d'abord de surveiller la déforestation et de faire en sorte que ce projet de développement n'ait pas d'incidences négatives sur les forêts de grandes valeurs, sur la biodiversité. C'est un engagement phare qui est pris par la RDC. Il y a également l'engagement d'assurer la transparence de mener tous ces partenariats dans une démarche meilleure et de tenir tous les autres engagements.

D'ailleurs, l'accord prévoit lui-même les mécanismes de répartition des fonds selon les critères.