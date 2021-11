Congo-Kinshasa: Devant Sama Lukonde lors du Conseil des Ministres - Urbanisme et Habitat - Pius Muabilu présente officiellement le mémorandum d'entente signé à Dubaï

Fervent défenseur de son secteur et serviteur dévoué, le Ministre de l'Urbanisme et Habitat, Pius Muabilu Mbayu Mukala poursuit son petit bonhomme de chemin dans sa détermination à répondre favorablement aux attentes du peuple congolais et de l'équipe gouvernementale dirigée par le Premier Ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge.

Après avoir réussi à arracher un projet musclé de construction des logements abordables et d'investissements au profit de la RDC à Dubai où quelques membres du gouvernement ont séjourné avec le Président Félix Tshisekedi, du 1er au 14 octobre dernier, c'est lors de la vingt-sixième réunion du Conseil des Ministres tenue le vendredi dernier que le Ministre Pius Muabilu a présenté au premier Ministre Sama Lukonde le mémorandum signé avec le représentant du Groupe EMAAR Properties, ce géant de l'immobilier au niveau mondial qui a accepté de collaborer avec la République Démocratique du Congo dans ce secteur.

D'après le Ministre de la Culture et des Arts, qui a fait office de Porte-parole du Gouvernement en l'absence de Patrick Muyaya, le Gouvernement a pris acte du rapport présenté par le Patron de l'Urbanisme et Habitat. Par conséquent, précise le compte rendu du Conseil, le pays devra trouver des sites où seront construits des logements abordables, et où les investisseurs émiratis atterriront pour œuvrer en toute quiétude en République Démocratique du Congo.

«La partie EMAAR, quant à elle, prendra en charge les études de base, les études de préfaisabilité et celles de faisabilité pour la réalisation de tous les projets qui feront l'objet des contrats spécifiques. Il a conclu son propos en invitant l'ensemble des Membres du Gouvernement concernés par la transversalité de ce projet à œuvrer en faveur de la réalisation concrète de celui-ci dans l'intérêt du peuple congolais », précise le compte rendu de la vingt-sixième réunion du Conseil des Ministres.