Congo-Kinshasa: Egalité de sexes et droits de la femme - La NSCC lance le projet "réformes législatives conformes aux standards internationaux"

Après analyse du contexte national et l'autoévaluation, tirant leçons des interventions antérieures, la Nouvelle Société Civile Congolaise (NSCC) a un nouveau plan stratégique.

C'est dans le souci aussi de faire respecter les lois qui garantissent l'égalité de sexe et droits de la femme que cette structure de la Société Civile a, en partenariat avec Diakonia et Sida, lancé un projet sur ce sujet. Très motivés à engager leurs énergies, les membres de cette structure de la Société Civile utiliseront tous les moyens possibles et entreront en contact avec toutes les structures féminines pour assurer la mobilisation des femmes et jeunes filles, mais aussi, dans les institutions pour que les élus puissent s'en charger à faire des bons suivis des différents audits concernant les droits de la femme.

C'est avec comme thème : "Réformes législatives conformes aux standards internationaux en matière des lois garantissant l'égalité de sexes et droits de la femme 2021-2023" que ce projet de trois ans que la Nouvelle Société Civile Congolaise dirigée le Coordonnateur Jonas Tshiombela a, aux côtés de Diakonia et Sida, lancé un projet qui doit contribuer au renforcement de la redevabilité des gouvernants et la participation citoyenne à toutes questions liées à la gouvernance démocratique, aux droits de l'homme, au genre, à la protection de l'environnement et lutte contre le réchauffement climatique.

Outre cet objectif global, ce projet a un objectif spécifique et stratégique, le premier est celui de la culture de gouvernance démocratique et de valeurs d'un Etat de droit qui doivent être renforcées, et le second est celui de la protection, la défense des droits et libertés fondamentales des citoyens qui doivent être respectées. A cet objectif stratégique s'ajoute la lutte contre les inégalités et les discriminations basées sur le genre doit aussi être renforcées.

Pour y arriver, la NSCC prévoit une série d'activités liée tant à l'objectif spécifique qu'à celui stratégique et cela, se tiendra dans toutes les formes pour atteindre une plus large sensibilisation.

Organisation d'un atelier national sur l'état de lieu des réformes législatives et lois garantissant l'égalité de sexes et droits de la femme en RDC ; d'un atelier de l'élaboration des outils de surveillance de la gouvernance démocratique et valeurs d'un Etat des droits tenant compte du compte du standard international en matière d'égalité de sexes ; d'une publication du rapport sur l'état de lieu des réformes législatives et lois garantissant l'égalité de sexes et droits de la femme en RDC ; ... ; pour les objectifs spécifiques.

Organisation des ateliers de formation en matière des droits de la femme et standard international ; formation des OSC en matière de plaidoyer, égalité de sexes et droits de la femme ; vulgarisation des textes et instruments juridiques internationaux et nationaux de droit de l'homme ; renforcement des capacités des défenseurs de droit de l'homme, activistes pro démocratie, journalistes et syndicalistes en matière de monitoring et documentation des cas de violation des droits de l'homme ; ... pour des objectifs stratégiques.

Après toutes ces activités, la NSCC quelques résultats sont attendus, il s'agit de : avoir la culture de la gouvernance démocratique et des valeurs d'un Etat de droit renforcées ; la protection, la défense des droits et libertés fondamentales des citoyens doivent être respectées ; la lutte contre les inégalités et les discriminations basées sur le genre doit être menée.

Il faut souligner que ce projet lutte contre la discrimination basée sur les sexes, sur toutes ses formes. Et il se basera dans premier temps dans les deux provinces, à, savoir la province de Kinshasa et celle du Kongo Central.

Steve Ilunga