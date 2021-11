Cote d'Ivoire: Lutte contre la grippe aviaire - Le gouvernement désinfecte les marchés de volailles

L'opération qui a démarré le 25 octobre au marché de volailles de Treichville, se poursuivra jusqu'au 14 novembre.

Les marchés de volailles vivantes du district d'Abidjan sont, depuis le 25 octobre, la cible d'une campagne de nettoyage et de désinfection initiée par les services du ministère des Ressources animales et Halieutiques. Conduite par la direction des services vétérinaires, en collaboration avec la direction des abattoirs du district d'Abidjan, et le Projet d'amélioration de la santé animale et de l'hygiène publique vétérinaire (Pasa-Hpv), cette campagne qui se poursuivra jusqu'au 14 novembre a pour objectif de contribuer à l'amélioration de la biosécurité au niveau des marchés de volailles vivantes, dans le cadre de la lutte contre l'Influenza Aviaire Hautement pathogène (Iahp), encore appelée grippe aviaire. L'opération consiste à désinfecter les installations, les équipements et le matériel préalablement lavés, dans les marchés de volailles et de sensibiliser les revendeurs et les transformateurs de volailles à la question d'hygiène et de salubrité.

La première étape a eu lieu au marché de volailles de Treichville. Elle se poursuivra dans une quinzaine de marchés du district d'Abidjan. Le vendredi 29 octobre, lors de la dernière journée de l'étape de Treichville, Dr Kaba Soufiana, coordonnateur du Pasa-Hpv, a souligné que cette campagne permettra de réduire, d'une part, le contact entre les acteurs et le virus et, d'autre part, la pression virale dans les marchés. Selon lui, les marchés d'oiseaux vivants constituent un maillon à haut risque d'introduction et de propagation du virus de l'Influenza Aviaire Hautement pathogène (Iahp), au niveau de la chaîne des valeurs avicoles. Car, ils sont les lieux de rassemblement de volailles d'origines diverses, de toutes espèces et de tous âges.

« Ils sont caractérisés par un faible niveau de biosécurité, qui se traduit par un manque d'hygiène, une insuffisance de matériels de collecte, de moyens de transport adaptés, et d'infrastructures de commercialisation de volailles et de leurs produits », a-t-il souligné. Avant d'ajouter : « Aussi, les mouvements de volailles vers les marchés et vice-versa constituent des risques d'introduction et de propagation des agents pathogènes ». C'est pourquoi, dira-t-il, le nettoyage et la désinfection sont une nécessité pour maintenir au plus bas la pression du virus.