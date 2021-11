Madagascar: ASIEF / Sommet national - Les fonctionnaires sportifs en communion à Mahajanga

Les autorités lançant officiellement la compétition, samedi.

Ils étaient près de 7 500 fonctionnaires sportifs à s'être rassemblés à Mahajanga pour le championnat national de l'Association Sportive Inter-ministérielle pour l'Entretien des Fonctionnaires (ASIEF) 2021. Le coup d'envoi de la compétition a été donné par le Premier ministre Christian Ntsay en compagnie du ministre de la Jeunesse et des Sports, Hawel Mamod'Ali, des membres du gouvernement et du président de l'ASIEF, Jean Aimé Andrianarison au Village touristique le samedi 30 octobre dernier.

Le sport est très important surtout pour l'entretien du corps car c'est dans un corps sain qu'on est plus productif. Et c'est sur ce même ton que les responsables ont insisté sur la nécessité de pratiquer des activités physiques. Le déplacement massif des autorités à Mahajanga témoigne aussi de l'engagement de l'Etat en faveur des fonctionnaires sportifs. Et comme annoncé, le Premier ministre a joué au match de basket avec l'équipe de la Primature pour les super-vétérans et le ministre des Sports a mis ses crampons pour le futsal.

Les compétitions dans les nombreuses disciplines battent actuellement leur plein et les victoires sont partagées entre les différents ministères et institutions participantes. Comme indiqué avant le début de ce championnat, le contrôle des identités était très strict pour offrir un tournoi « transparent » et crédible.