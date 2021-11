Tunisie: Les ministres algérien, tunisien et libyen des AE pour la poursuite des efforts en soutien à la stabilité de la Libye

Alger — Les ministres des Affaires étrangères de l'Algérie, de la Tunisie et de la Libye ont affirmé, lundi dans un communiqué conjoint, leur détermination à poursuivre les efforts communs, en collaboration avec l'ensemble des pays voisins de la Libye, afin de concrétiser les priorités de la prochaine étape en Libye.

La déclaration intervient dans le cadre d'une rencontre consultative qui a réuni, lundi après-midi à Alger, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, la ministre libyenne

des AE et de la Coopération internationale, Najla Al-Mangouche et le ministre des AE, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Othman Jerandi, en marge des festivités commémoratives du 67ème anniversaire du déclenchement de la Glorieuse guerre de libération.

Les ministres ont passé en revue, précise le communique, la situation prévalant en Libye pour pouvoir mener des concertations et coordonner les positions à son sujet, évoquant l'état des préparatifs des prochaines échéances prévues sur la scène nationale libyenne et les efforts visant à booster le processus sécuritaire-militaire, aux fins de favoriser le règlement de la crise et œuvrer à l'amélioration du climat dans ce pays frère.

La rencontre a été une occasion pour les ministres d'échanger les vues sur les prochaines réunions autour de la Libye, notamment la Conférence de Paris, note la même source, relevant "le rôle prépondérant que devrait accomplir l'Etat de Libye en tant que principal partenaire à cette conférence".

Les ministres ont exprimé "leur détermination à poursuivre les efforts communs, en étroite collaboration avec les pays du voisinage libyen, afin de permettre aux frères libyens de concrétiser les priorités de cette étape tant importante, en assurant les préparatifs et la réussite des élections".

Il a, également, été question "de fédérer les institutions, assurer le retrait des mercenaires, combattants et forces étrangères, et soutenir les efforts de réconciliation nationale, conformément aux conclusions des conférences de Berlin et aux résolutions du Conseil de sécurité y afférentes".

Les ministres ont également salué "le succès" de la Conférence ministérielle de soutien à la stabilité de la Libye, tenue le 21 octobre dernier à Tripoli, qui a vu une forte participation internationale et consacré "une nouvelle approche de traitement de la situation en Libye, basée sur les principes d'appropriation nationale, de partenariat efficace et de la responsabilité commune".

Ces trois ministres ont par ailleurs exprimé leur disponibilité à "poursuivre leur soutien à l'initiative et mobiliser le soutien international nécessaire à la réalisation des objectifs escomptés de manière à mettre fin aux divisions et à préserver la sécurité et la stabilité en Libye et dans tous les pays voisins".

Les ministres des Affaires étrangères de l'Algérie, de la Libye et de la Tunisie ont enfin convenu de suivre et d'intensifier la concertation et la coordination sur le dossier libyen, ainsi que sur d'autres questions d'intérêt commun.