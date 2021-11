Ile Maurice: Mouvement Citoyen Rodrigues - un combat contre la réouverture des frontières sans quarantaine

Partagez cet article

La petite île était épargnée mais depuis peu ce n'est plus le cas. Rodrigues a enregistré un premier cas positif après le rapatriement des Rodriguais bloqués à Maurice depuis plus d'un an. Ces derniers, après diverses manifestations, étaient soulagés de rentrer chez eux, ils y ont malheureusement apporté le virus. Cette situation a alarmé de nombreux Rodriguais qui manifestent quotidiennement contre la réouverture des frontières.

Joyce Jhabeemissur, membre du mouvement Soldat 21, était parmi les Rodriguais bloqués à Maurice et ayant lutté pour rentrer. À présent, avec le groupe Mouvement Citoyen Rodrigues contre Covid, elle mène un autre combat et milite contre la réouverture des frontières rodriguaises sans quarantaine obligatoire. «À Rodrigues, nous sommes 40 000 habitants et nous n'avons que 65 infirmiers et deux respirateurs. Rouvrir nos frontières sans imposer une quarantaine serait un génocide.» Inquiète, elle ajoute : «Heureusement, nous n'avons pas encore détecté de cas dans la population sinon ce serait fatal pour cette toute petite île.» Joyce Jhabeemissur fait part du contraste entre le traitement réservé aux animaux de Maurice et de Rodrigues. «Est-ce que la vie des animaux est plus importante que la vie des Rodriguais ? On ne peut pas vendre notre bétail à Maurice à cause de la fièvre aphteuse, en revanche, ils veulent ouvrir nos frontières sans quarantaine.»

Joyce Jhabeemissur, satisfaite que le Mouvement Citoyen de Rodrigues contre Covid ait pu repousser la réouverture des frontières d'une quinzaine de jours, est déterminée à poursuivre les revendications, à l'instar de la dernière manifestation du mouvement à Port-Mathurin. «Certes, nous avons gagné une bataille, mais pas la guerre.»