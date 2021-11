Seychelles: Le Président des Seychelles à la COP26 - Le monde doit forger un pacte environnemental

Un partenariat environnemental pour sauver la planète Terre doit être forgé lors de la réunion mondiale COP26, a déclaré le président des Seychelles à d'autres chefs d'État lors du Sommet des dirigeants mondiaux à Glasgow, en Écosse.

"Je me tiens devant vous, chers dirigeants de nos nations, donc de notre planète, pas en tant que scientifique ni en tant qu'expert environnemental, mais en tant que citoyen de notre belle planète, et plus précisément en tant qu'insulaire face à la réalité", a déclaré Wavel Ramkalawan dans son adresse lundi.

M. Ramkalawan a déclaré que ce qu'il vit dans les belles îles des Seychelles - que la plupart des visiteurs décrivent comme un paradis - est la destruction de son environnement et de ses moyens de subsistance.

"C'est ce que , j'en suis sûr, nous voyons tous dans les différentes parties du monde d'où nous venons. Qu'il s'agisse d'inondations, de feu de forêt, de températures extrêmes, de retard dans les saisons des pluies, des poissons de plus en plus petits et bien d'autres. Ceux-ci, malheureusement, font tous partie du processus de destruction de la planète Terre et de l'extinction éventuelle auto-imposée de l'espèce la plus intelligente de la planète, l'être humain », a-t-il ajouté.

Le chef de l'État a déclaré que les Seychelles, un groupe de 115 îles de l'océan Indien occidental, étaient une victime, tout comme d'autres petits États insulaires en développement, et a appelé ses collègues dirigeants à agir immédiatement.

"Que les nations industrialisées comprennent qu'elles ne peuvent continuer à polluer sans réserve, que ceux qui exploitent sans penser à demain arrêtent, que les braconniers corrompus de notre planète changent leurs habitudes et que nous réalisions que dans cette bataille pour sauver notre planète, nous ne sommes pas dans le même bateau au sens figuré, mais que nous sommes bel et bien dans le même bateau, grands, petits, riches ou pauvres", a-t-il déclaré.

M. Ramkalawan a déclaré que pour COVID, le monde s'est réuni et a développé un vaccin, "pour la protection de notre planète, le seul vaccin est notre engagement sincère et nos actions concrètes. En d'autres termes, nous devons être honnêtes et orientés vers l'action."

Il a appelé aux pays riches à considérer les moins fortunés comme des partenaires égaux et à mettre fin à l'expression « à revenu élevé » afin d'accepter un indice de vulnérabilité.

« Les Seychelles sont considérées comme pays à revenus élevés, mais du jour au lendemain, elles ont perdu 75 % de leur industrie touristique à cause du COVID-19 et le monde s'est arrêté pour son peuple. C'est ça la vulnérabilité.

« Pouvons-nous, ceux, moins responsables de la destruction de la planète, mais qui au contraire font de notre mieux, comme préserver notre zone économique exclusive ou notre ZEE, être aidés généreusement alors que nous protégeons nos côtes, préservons nos îles risquant de disparaître, gérons des herbiers marins plus vastes que la Suisse ou luttant contre les activités de pêche INN ?" a-t-il demandé.

"Nous avons une mission aujourd'hui : sauver notre planète. Pour accomplir cette tâche, nous devons nous unir et agir immédiatement. Le partenariat est pour hier. Demain n'est pas une option, car il sera trop tard", a déclaré M. Ramkalawan.