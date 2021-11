Sénégal: La Chine offre encore 500 mille doses de vaccin contre le Covid-19

Le Sénégal va réceptionner ce jeudi 4 novembre un lot de 500 mille doses de vaccin anti covid-19 et plus de 500 mille seringues de la part de la République de Chine, rapporte un communiqué de l'Ambassade de Chine qui nous est parvenu avant-hier, dimanche 31 octobre.

« Depuis le début de l'épidémie au Sénégal, jusqu'à présent, la Chine a fourni, à travers le mécanisme bilatéral ou de Covax, au Sénégal au total 1,5 million de doses de vaccins en cinq lots, ainsi que divers matériaux anti-épidémiques tels que des masques médicaux, des thermomètres frontaux, des combinaisons de protection isolantes et des gants. La Chine a été le premier pays à fournir au Sénégal des équipements de protection et des vaccins et c'est également le pays qui a fourni au Sénégal le plus de matériel anti-épidémique, apportant une assistance efficace au Sénégal dans la lutte contre l'épidémie et le contrôle de la propagation de l'épidémie », informe la source.

Ce don de la République de Chine arrive à un mois de la tenue à Dakar de la Conférence du Forum sur la Coopération Chine-africaine (FOCAC). En effet, la Chine inscrit son acte dans le cadre d'une « distribution équitable des vaccins contre la covid-19 » comme le veut le secrétaire général de l'ONU, António Guterres. « La Chine honore avec sérieux l'engagement pris par le Président Xi Jinping de faire des vaccins un bien public mondial. Le gouvernement chinois a fourni plus de 1,5 milliard de doses de vaccins à 106 pays et 4 organisations internationales et nous nous efforçons de fournir un total de deux milliards de doses au monde cette année. En plus du don de 100 millions de dollars américains à la Facilité COVAX, la Chine fera don de 100 millions de doses supplémentaires de vaccins à d'autres pays en développement. Elle a également envoyé 37 équipes d'experts médicaux dans 34 pays, organisé près de 1 000 séances d'orientation technique et partagé des expériences anti-épidémiques avec d'autres pays», indique le communiqué.

Et d'ajouter, « fidèle au concept de communauté de santé pour tous, la Chine continuera d'apporter sa part de contribution à une distribution équitable des vaccins, d'honorer sa promesse de fournir des vaccins à d'autres pays et de prendre des actions concrètes pour améliorer l'accessibilité et l'abordabilité des vaccins contre la COVID-19 dans les pays en développement afin de contribuer à une victoire mondiale rapide sur la pandémie ».