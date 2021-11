Sénégal: Gestion durable des terres - La société Chint Solar primée par l'Onudi

Chint solar, une société d'énergie solaire de premier plan et entièrement intégrée, dotée de capacités de fabrication de modules en amont et de capacités de développement de projets et d'epc en aval, a remporté un prix dans la catégorie « gestion durable des terres » lors de l'appel mondial de l'Onudi pour des solutions innovantes en matière de technologies propres et de gestion durable des terres.

Selon un communiqué de presse, le jury a évalué que la centrale photovoltaïque dans le désert de 310 mw de Chint à Kubuqi, qui se concentre principalement sur la production d'énergie solaire, a évité la désertification secondaire. En même temps, combinée à la stratégie de gestion durable de la planification agricole et de la gestion écologique, elle a une valeur de promotion et d'application à l'échelle mondiale ; combiner de manière créative les cinq questions de gouvernance du désert, des prairies, de l'énergie solaire, de la plantation de cultures et de la réduction de la pauvreté, suivre les principes de la gouvernance de l'environnement

écologique, proposer des solutions en fonction des conditions locales et créer des opportunités d'emploi locales grâce à l'application de technologies durables pour la gouvernance des terres et des sols.

«Depuis le lancement officiel de l'appel d'offres, 294 candidatures ont été reçues de 71 pays sur 5 continents. Après l'évaluation des juges, quatre champions individuels couvrant quatre catégories se sont finalement distingués parmi les 23 projets nominés », lit-on dans le document.

La centrale photovoltaïque dans le désert de 310 MW de Chint à Kubuqi, en Mongolie intérieure, a été investie conjointement par Chint Solar et Elion Resources Group. Le projet a été lancé dans le contexte historique de la lutte contre la désertification en Chine. Le projet Kubuqi est le premier projet dans le désert d'énergie solaire en Chine et il est reconnu comme un projet de référence pour la réalisation de projets d'énergie renouvelable dans un environnement aussi difficile.