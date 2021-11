Congo-Kinshasa: Une délégation de PTNTIC en mission de contrôle des assujettis au Kongo Central

Une forte délégation du Ministère des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication séjourne dans le Kongo Central pour une mission officielle auprès des opérateurs fournisseurs d'accès à l'Internet et de certains clients de la Société Commerciale de Postes et Télécommunications (SCPT).

Reçue pour des civilités, ce jeudi 28 octobre par le Directeur de Cabinet du gouverneur de province, ladite délégation est composée de MM. Edouard Makumbuila Ndualunsu (Chef de la délégation), Tchierrya Luvuezo Bavueza, Steve Tshimpe Muteba, Judith Musau Kalonji, Théodore Ngandu Tshisuaka, Mbanza Mutiama et Bongelo Utshudi.

Leur mission dont la durée est de 10 jours, consiste à identifier les personnes physiques et morales détenant et exploitant les équipements des télécommunications, principalement les Vsat; de procéder à l'audit de la régularité des titres d'exploitants détenus par les personnes physiques ou morales fournissant les services d'accès à l'Internet, la télédistribution, la télévision payante pour vérifier les obligations contenues dans leurs cahiers de charges conformément à la législation en vigueur; de constater tout manquement à la législation en vigueur en République démocratique du Congo en matière des télécommunications ; de proposer des sanctions contre les opérateurs ou exploitants clandestins et ce, conformément aux textes légaux et règlements en vigueur en RDC; de constater et liquider, avec les concours du Secrétariat général aux PT&NTIC, tous les droits d'usage au trésor public en vue de leur ordonnancement et recouvrement par la DGRAD.

Pour le Chef de Division provinciale aux PT&NTIC/KC, Mabeka, toutes les consultations de ces assujettis se feront à la Division provinciale située au deuxième niveau du Building Dragage, dès lundi 1er novembre.