Congo-Kinshasa: Choix et entérinement des animateurs de la CENI - L'Eglise du Christ au Congo fixe l'opinion

C'est à l'issue de la 58ème session extraordinaire du Comité Exécutif National tenue du 25 au 27 Octobre au centenaire dans la commune de Lingwala, que l'Eglise du Christ au Congo (ECC) a manifesté sa position quant aux enjeux politiques de l'heure que traverse la République Démocratique du Congo.

Dans son compte rendu, mis sur la place publique mercredi 27 Octobre dans la soirée, l'ECC a rappelé les missions qui lui reviennent en tant qu'Eglise. Selon elle, elle doit être la sentinelle de la nation, elle en a réaffirmé son identité "Protestante" basée sur les principes de l'autorité des saintes écritures, de la foi et de la grâce. C'est dans cette même optique, qu'elle en a profité pour évaluer la question sur le manque de consensus à la désignation des membres de la commission nationale indépendante (CENI), l'insécurité à l'Est de la République Démocratique du Congo et la grogne des enseignants.

«Nous vous rassurons que l'Eglise n'abandonnera jamais son rôle prophétique de sentinelle et d'accompagnement du peuple», a-t-on lu dans ce communiqué de l'ECC, dès les premières lignes. Dans le même ordre d'idée, elle a félicité la vigilance, la bravoure dont le peuple congolais a fait preuve jusque-là, malgré les différentes tentatives de détourner son attention quant à la souffrance que traverse le pays, tout en invitant le peuple à garder la foi et l'Esperance en Jésus- Christ au-delà de toute épreuve.

Ensuite, l'Eglise du Christ au Congo a fait une demande au Président de la République de faire preuve d'ouverture et de jouer son rôle de garant de la nation en vue de favoriser un climat harmonieux au pays. Elle lui a demandé de renforcer les mécanismes de lutte contre les antivaleurs, dont : la corruption, l'impunité et le clientélisme dans les organes de l'Etat.

Au gouvernement Sama Lukonde, l'ECC a souhaité voir celui-ci prendre les décisions qui vont dans le sens d'améliorer le quotidien de la population, notamment en matières sécuritaires, surtout dans la partie Est du pays. Elle a suggéré à ce qu'il ait des mesures supplémentaires pour mettre fin à l'insécurité qui règne à l'Est du pays, procéder régulièrement à la relève des militaires envoyés au front pour éviter qu'ils se transforment en opérateurs économiques, veiller à ce que les personnes ayant de liens de complicité directe ou indirecte avec les groupes armés soient sanctionnées, ou totalement extirpées de l'armée, de la police et des autres institutions du pays.

Dans cette même lignée, l'ECC a proposé que le gouvernement prenne des mesures drastiques pouvant mettre fin à l'exploitation illicite des ressources minières, forestières et hydrauliques.

Toujours dans son communiqué, l'Eglise du Christ au Congo sollicite l'appui de la Communauté Internationale pour le bien-être du peuple, en mettant en œuvre le programme de désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire et stabilisation. Aussi, à accompagner le gouvernement congolais pour le renforcement du système de renseignement par traque des criminels et des auteurs intellectuels des crimes.

Pour finir, l'Eglise du Christ au Congo interpelle tous fils et filles de son église, les acteurs politiques, les travailleurs dans les entreprises et services publics de veiller au strict respect de l'éthique protestante basée sur la vérité, la justice, l'intégrité et le travail bien fait.