Madagascar: Industries extractives - Madagascar invité au Sommet des dirigeants à Dubaï

Madagascar figure parmi les invités à la célébration de la Semaine du pétrole en Afrique et au Sommet 2021 des dirigeants des entreprises d'Etat championnes de l'EITI.

Le plus grand rassemblement des dirigeants du secteur des ressources pétrolières et gazières se tiendra la semaine prochaine à Dubaï. Un grand nombre d'investisseurs et d'exploitants pétroliers et gaziers de premier plan, seront au rendez-vous.

Un événement à ne pas rater. Les industries extractives représentent désormais un grand espoir quant à la transformation des économies africaines et à leurs performances, en termes de croissance et de relance post-Covid. À l'aube de la grande relance des activités pétrolières et gazières, les principaux acteurs de ces secteurs se réuniront au Sommet 2021 des dirigeants d'entreprises d'Etat, qui se tiendra le 11 novembre prochain à Dubaï. Organisé en marge de la Semaine Africaine du Pétrole ou Africa Oil Week (AOW), les discussions durant ce grand séminaire tourneront autour de l'avenir de l'énergie et de ses implications pour les entreprises d'Etat championnes de l'EITI (Initiative pour la transparence des industries extractives) issues des pays riches en ressources, à mesure que celles-ci se relèvent de la pandémie. En effet, Madagascar figure parmi les pays sollicités pour cet événement qui regroupe des entreprises d'État championnes de l'EITI, provenant de plus de 60 organisations et de plus de 50 pays riches en ressources. Pour la Grande Île, l'OMNIS (Office des mines nationales et des industries stratégiques) est l'entité cible, en tant que représentant de l'Etat dans les secteurs du pétrole amont, du gaz et d'autres industries stratégiques.

Investissements étrangers. Pour cette année 2021, la Semaine africaine du pétrole est le plus grand rassemblement de dirigeants du secteur et d'investisseurs privés, qui se réunissent pour convenir de réformes publiques et de décisions d'investissement dans des projets énergétiques majeurs. Selon les organisateurs, l'objectif est de soutenir le développement social et économique à long terme des pays participants. Pour Madagascar, ce Sommet des dirigeants d'entreprises d'État sera l'occasion de rencontrer un grand nombre d'exploitants pétroliers et gaziers de premier plan qui cherchent à développer et à accroître leur portefeuille de projets à combustibles fossiles en amont. À noter que les investissements directs étrangers dans ce secteur se comptent toujours en centaines de millions, voire en milliards de dollars américains. « La rencontre facilitera également des discussions ciblées concernant les risques que rencontrent les entreprises d'État et les opportunités qui s'offrent à elle dans le cadre de leurs préparatifs à la transition énergétique », indiquent l'EITI sur sa plateforme.

Rattraper les manques à gagner. Plusieurs hautes personnalités et dirigeants de compagnies internationales seront présents au Sommet des dirigeants d'entreprises d'Etat, bien que cette manifestation se déroule en parallèle avec l'AOW du 8 au 11 novembre 2021. Certes, les entreprises d'Etat championnes de l'EITI font face à des attentes croissantes en matière d'amélioration de leur efficience et d'augmentation des dividendes qu'elles versent aux gouvernements pour compléter les revenus perdus à cause de la pandémie de Covid-19. À cette pression s'ajoute l'appel à un renforcement des engagements des pays à réduire leurs émissions de carbone et à orienter leurs investissements dans des projets d'énergie propre. Bref, plusieurs défis restent à relever et seront discutés durant le Sommet.