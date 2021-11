Congo-Kinshasa: Abus sexuels/Ebola - L'UE suspend son financement à l'OMS en RDC

C'est le week-end dernier que l'Union Européenne a annoncé la suspension momentanée de son financement en faveur de l'Organisation Mondiale de Santé (OMS) au regard des révélations accablantes sorties des récentes enquêtes menées sur les abus et violences sexuelles auxquels se sont livrés les employés de cette organisation alors qu'ils étaient censés apporter du soutien à l'Etat congolais dans la lutte et le contrôle de la 10ème épidémie d'Ebola en Ituri et au Nord-Kivu.

L'appui financier de l'U.E s'élève à plus de 20 millions d'euros.

«La Commission européenne a temporairement suspendu ses paiements et s'abstiendra d'accorder de nouveaux financements liés aux activités humanitaires entreprises par l'OMS en République Démocratique du Congo. Les conclusions du rapport de la Commission indépendante publié par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) le 28 septembre 2021 sont extrêmement graves. Les faits rapportés sont choquants. Mais cette mesure n'affecte pas le financement de l'UE pour les opérations de l'OMS ailleurs », a indiqué le porte-parole de la Commission européenne, Balazs Ujvari.

La Commission demande, en outre, à l'OMS d'engager des poursuites judiciaires contre les auteurs de ces abus et apporte le soutien nécessaire aux victimes.

«La Commission est prête à examiner et, si nécessaire, à suspendre le financement de tout partenaire qui ne respecte pas les règles et normes éthiques et professionnelles prévues dans nos contrats et accords de partenariat. la Commission adopte une tolérance zéro à l'égard de toute allégation d'exploitation, d'abus et de harcèlement sexuels, et de toute autre forme d'inconduite de la part de membres d'organisations partenaires bénéficiant de fonds européens», a insisté le porte-parole.

Il sied de noter que le rapport de l'enquête menée quant à ce a identifié au moins 75 victimes, principalement des femmes, souvent peu éduquées et issues des milieux pauvres. Leurs agresseurs leur avaient promis des emplois dans la riposte contre le virus Ebola en échange de faveurs sexuelles. Le rapport évoque au moins neuf viols, 29 grossesses menées à terme et six victimes qui ont fait des fausses couches.

Certaines ont dû avorter, parfois sous la pression de leurs agresseurs. Certains étaient cuisiniers, nettoyeurs et travailleurs communautaires avec des contrats temporaires qui payaient entre 50 et 100 dollars, soit plus du double du salaire normal dans le pays. Dans le cas de l'une d'entre elles, il s'agissait d'une survivante d'Ebola cherchant une aide psychologique, tandis que deux autres ont affirmé être tombées enceintes à la suite de l'abus.

Le patron de l'OMS, Tedros Ghebreyesus, promet une réponse ferme et rapide contre ces derniers et contre les 21 auteurs présumés identifiés dans le rapport et qui travaillent ou travaillaient pour l'organisation. « On ne connait pas leurs noms, mais l'on sait qu'il y a parmi eux des étrangers et des Congolais qui étaient aussi bien des agents de sécurité que des médecins. Parmi les auteurs suspectés de ces abus, il y a des personnels nationaux et internationaux. », rapportent des sources proches du dossier.

La plupart des témoignages visent des employés expatriés par l'OMS, mais plusieurs femmes se sont dites victimes d'hommes travaillant pour l'Unicef, l'Organisation internationale des migrations (OIM) ou pour des ONG comme World Vision, Alima et Médecins sans frontières. Selon leurs victimes, les agresseurs venaient de Belgique, du Burkina Faso, du Canada, de France, de Guinée et de Côte d'Ivoire.