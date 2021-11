Congo-Kinshasa: SCTP - Okende calme la tempête !

Le deuxième face-à-face entre le ministre des Transports, Voies de Communications et Désenclavement, Chérubin Okende Senga, et les travailleurs grévistes de la Société Commerciale des Transports et des Ports (SCTP) a finalement eu lieu, hier lundi 1er novembre 2021. C'était, après le rendez-vous manqué du lundi 25 octobre 2021.

Il a tenu promesse, en revenant à la place dite «Golgotha», devant le siège administratif, sur le boulevard du 30 juin, où on l'attendait fiévreusement par des grévistes en colère.

Ainsi, la fumée noire produite par le feu des pneus brûlés avant son arrivée, laquelle enveloppait l'entrée principale du bâtiment administratif, s'était vite transformée en fumée blanche. C'est la première victoire capitalisée, à l'actif du nouveau patron des transports, après 13 minutes de communication, soit de 14 h 50' à 15 h 03'.

Chérubin Okende a dans sa communication, annoncé le paiement de deux mois d'arriérés des salaires des cadres et agents de l'ex-ONATRA qui ont radicalisé leur mouvement de grève depuis plus de deux semaines. Les opérations de paie débutent ce mardi 2 novembre 2021, dans la ville de Kinshasa, ainsi que dans les villes de Matadi et Boma, dans la province du Kongo central, a-t-il souligné. Selon des informations glanées dans le milieu syndical, il s'agit de la paie des mois de mars et avril 2021.

Pour la ville de Kinshasa, l'émissaire du gouvernement des «Warriors» a donné la planification de la paie, à savoir que le siège (Bâtiment administratif) affiche un effectif de 1.500 employés, le port de Kinshasa 700 employés, le chantier naval 800 employés, les Chemins de fer 1.000 employés, la gare fluviale 1.000 employés et le Centre Médical Spécialisé (CMS) 1.000 employés. Il a précisé que désormais, les travailleurs de l'ex-ONATRA seront payés chaque le 25 du mois, et le Comité de gestion doit veiller à ce que cela soit respecté. En cas de retard non justifié dans le paiement, il a promis de sévir en tant que ministre de tutelle.

Quant au dossier dit « 207», c'est-à-dire 207 millions de dollars américains que la masse laborieuse attend du gouvernement, il les a invités à la patience. Et de souligner que le gouvernement travaille d'arrache-pied sur ledit dossier qui va permettre la relance sans doute de l'exploitation de ses activités, notamment la réhabilitation de la voie ferrée, du chantier naval, des activités portuaires, l'acquisition de nouvelles locomotives, des grues, des services sanitaires,... . sans oublier la paie des centaines des retraités qui attendent leurs décomptes finals.

Le dossier des ports privés et illégaux érigés dans les installations portuaires de l'ex-ONATRA, en violation des textes légaux de la République, n'était pas en reste.

Le ministre Okende a présenté les condoléances du Président de la République et du Premier ministre aux travailleurs de la SCPT suite aux décès des agents survenus le samedi 30 octobre 2021. Le train-marchandises en partance pour Matadi a connu un accident dans la section Kolo-Lufutoto, précisément à Mwala, le samedi vers 19 heures, causant 4 morts et des blessés graves.

Il sied de rappeler qu'avant de se présenter devant les grévistes, le ministre Chérubin Okende avait pris langue avec le Comité de gestion, accompagné du Directeur Général adjoint, Bambi Nzita et du Président de l'Intersyndicale, Armand Osase Okitankoy. Jean-René Ekofo