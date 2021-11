Afrique Centrale: Carton rouge de Jean-Lucien Bussa au jus « CERES »

Le gouvernement de la République Démocratique du Congo vient officiellement d'interdire toute importation, commercialisation et consommation des produits CERES, précisément le jus de marque pomme, conditionnés entre le 14 et le 30 juin 2021, sur toute l'étendue du territoire national.

Cette mesure fait suite à l'alerte lancée le 11 octobre 2021 par le COMESA (Marché Commun pour l'Afrique Orientale et Australe) sur le caractère impropre à la consommation de plusieurs lots des produits de ce jus d'origine sud-africaine, qui contiendraient un niveau élevé de patuline, une substance à l'origine de troubles digestifs, qu'on retrouve aussi dans certaines moisissures.

Dans un communiqué officiel signé hier lundi 1er novembre 2021, le ministre du Commerce Extérieur, Jean-Lucien Bussa, a instruit tous les services compétents à procéder à leur retrait du marché et à la destruction desdits produits dans le respect des normes réglementaires applicables et la matière.

Cette décision est jugée salvatrice par le commun de mortels d'autant plus qu'elle vient sauvegarder la santé des millions de Congolais consommateurs de ce jus. Au-delà de cette mesure, l'inquiétude réside dans le fait que la RDC continue à être la poubelle du monde comme il y a 20 ou 30 ans. En effet, il arrive qu'on interdisse un produit pour la consommation, surtout dans le domaine alimentaire, alors qu'on le retrouve déjà en circulation et en grande quantité à travers le pays. Personne ne peut malheureusement certifier la quantité commercialisée sur le marché, mettant ainsi en danger la sécurité alimentaire des consommateurs. Certains produits sont carrément antidatés, en avançant la date d'expiration, en attendant pour le vendeur d'écrouler toute sa marchandise.

La RDC, poubelle du monde

La présence sur le sol congolais du jus CERES de marque « Pomme » jugé impropre à la consommation, doit interpeller les décideurs politiques pour savoir marquer un temps d'arrêt si dans notre pays, il y a une politique gouvernementale de protection des consommateurs. Est-ce que les droits de consommateurs sont respectés ? L'Etat dispose-t-il de structures appropriées et des moyens adéquats pour bloquer tout ce qui est avarié, périmé et impropre à la consommation, dont on sait qu'il peut nuire à la santé de nos populations ? Il y a bien sûr l'OCC (Office Congolaisde Contrôle). Mais combien de fois ce service public s'est-il montré impuissant aux frontières (aéroports, ports) face aux lobbies politiques?

En effet, on fait face à des importateurs véreux et de surcroit criminels qui ne visent que la réalisation de leurs intérêts égoïstes et mesquins, en important des produits destinés à l'incinération dans leurs pays de fabrication. Achetés à des vils prix, ils les vendent à de prix exorbitants sacrifiant de la sorte des millions des Congolais au détriment de leurs intérêts. Les poulets sans emballages appelés communément « Poulets nus » sont vendus sans fournir à la population des informations sur les dates de production et d'expiration. Et ceci passe au vu et au su des autorités compétentes sensées pourtant mettre de l'ordre dans le secteur métrologie.

Vivres frais avariés, produits pharmaceutiques de contrefaçon, sous-vêtements usagés, pièces déclassées des automobiles accidentés, véhicules vieux de plus de 30 ans d'âge, appareils électroménagers de « troisième main », tout en effet, passe. Tout pratiquement nous arrive en masse en RDC, par containers entiers. Voilà l'environnement dans lequel les consommateurs de la RDC vivent et qui laissent voir que la RDC est en passe de devenir l'une de plus grandes poubelles du monde, si elle ne l'est pas déjà.

Il faut souhaiter que le ministère du Commerce Extérieur ne s'arrête pas à ce seul produit et étende son action sur tous les produits périmés ou trafiqués.

Il est temps que l'Etat, à travers ses services compétents, prennent à bras le corps cette question en renforçant des dispositifs pouvant garantir de manière efficace la sécurité alimentaires de sa population, car dit-on, la santé n'a pas de prix.