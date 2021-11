Algérie: Anniversaire de la Révolution - Un grand nombre de logements distribué à l'Est du pays

Constantine — La célébration du 67ème anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale dans les wilayas de l'Est du pays a été marquée lundi par la distribution d'un grand nombre de logements de diverses formules.

Dans la wilaya de Constantine, la maison de la culture Malek Haddad a accueilli la remise des clés de 2.873 logements de diverses formules (public locatif, socio-participatif, promotionnel aidé et FNPOS) en présence des autorités locales et des bénéficiaires.

La cérémonie a donné lieu également à la distribution d'arrêtés de locaux commerciaux, à la présentation d'un spectacle intitulé "Amjad Ala Khouta El-Ajdad" et au coup d'envoi d'un cross sur route mettant en lice 700 élèves.

La wilaya d'Annaba a connu la remise des arrêtés de 3.380 logements AADL réalisés sur trois sites dans la nouvelle ville Mostefa Benaouda et au pôle urbain Eucalyptus de la commune de Berrahal.

Les autorités locales ont inauguré à l'occasion un lycée au pôle urbain Bouzaaroura dans la commune d'El Bouni et baptisé un groupe scolaire à Bougantas dans la commune d'Annaba du nom du chahid Khrouf Bouacha.

L'université Badji Mokhtar a en outre organisé une conférence historique intitulée "gloires des aïeuls" sur les hauts-faits de la révolution libératrice.

A Tébessa, il a été procédé à la remise des clés de 491 logements publics locatifs, 130 arrêtés d'attribution d'aides au logement rural et 216 arrêtés d'attribution de terrain sur des lotissements sociaux dans plusieurs communes de la wilaya.

Une opération similaire de distribution des clés de 278 logements publics locatifs a été organisée à Oum El Bouaghi.

Une opération de distribution des arrêtés de 1.136 logements et aides au logement rural a été organisée à Jijel qui a connu également la ré-inhumation des restes de 7 chouhada au cimetière des martyrs de la commune d'Ouled Yahia Khadrouche, la baptisation de plusieurs équipements publics de nombre de communes et le raccordement au réseau de gaz de 250 logements publics locatifs dans la commune de Taher.

A Souk Ahras, 452 logements de la formule location-vente ont été distribués et les noms des chouhada Mabrouk Touati et Nouar Larbi Gaamouzi ont été donnés respectivement au groupe scolaire et au nouveau CEM de la nouvelle cité 2.900 logements du chef-lieu de wilaya outre la distinction des vainqueurs du tournoi de football.

Dans la wilaya de Biskra, les clés de 400 nouveaux logements et les arrêtés de 430 arrêtés d'attribution de terrain de lotissements sociaux et d'aides au logement rural ont été remis à leurs bénéficiares, tandis qu' à Mila, 401 foyers habités par 1.600 personnes de la localité Loussaf dans la commune de Hemala ont été raccordés au réseau de gaz naturel.

Plusieurs activités sportives et culturelles ont été organisées à Guelma où le wali Mme Labiba Ouinez a donné le coup d'envoi des olympiades scolaires algériennes 2021-2022 au complexe omnisports Souidani Boudjemaa et d'une course cycliste sur route.

La maison de jeunes Mohamedi Youcef a accueilli une exposition de photographies historiques et d'arts plastiques des adhérents des clubs des établissements de jeunes.

Les festivités dans la wilaya de Batna ont donné lieu à l'organisation d'une conférence historique à l'annexe du musée du Moudjahid suivie de l'inauguration de deux groupes scolaires et d'une salle de sports au lycée de la cité Bouzourane de la ville de Batna tandis que la veille, il a été procédé à la distribution de 2.934 logements de diverses formules dans plusieurs communes.

A Bordj Bou Arreridj, plusieurs infrastructures sanitaires et scolaires ont été inaugurées et des équipements ont reçu les noms de Chouhada et Moudjahidine décédés outre la distinction de leurs familles.

Dans la wilaya de Sétif, les autorités locales civiles et militaires accompagnées de la famille révolutionnaire et de représentants de la société civile se sont regroupés devant la stèle commémorative des Chouhada et l'hymne national a été entonné et une gerbe de fleurs déposée.

Les festivités commémoratives ont donné également lieu à travers ces wilayas à la distinction de plusieurs Moudjahidine.