Algérie: Assurance agricole - La CNMA inaugure une agence à Illizi

Alger — La Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) a inauguré dimanche une nouvelle agence locale dans la commune de Bordj Omar Driss dans la wilaya d'Illizi, a annoncé cette compagnie d'assurance dans un communiqué.

L'inauguration de cette nouvelle agence "s'inscrit dans le cadre du programme de la CNMA portant sur l'accompagnement des populations agricoles des wilayas du Sud, et ce, à travers la poursuite de l'extension de son réseau commercial", a expliqué la même source.

Cette caisse à caractère mutuel -qui exerce ses activités d'assurance depuis 1901- s'est félicité d'être "leader" dans l'assurance agricole et plus particulièrement dans les zones éloignées, devenues des territoires à vocation agricole.

La cérémonie de l'inauguration de cette agence de proximité, qui coïncide avec la commémoration du 1er Novembre, s'est déroulée en présence des autorités locales de la Daïra de Bordj Omar Driss, à forte vocation agricole.

Ont également assisté à cette cérémonie des représentants de la direction Générale de la CNMA, et de la corporation agricole et des agriculteurs.

La Caisse régionale de mutualité agricole (CRMA) d'Illizi, créée en 2014, compte actuellement un réseau commercial de trois agences réparties sur Illizi, Djanet et Debdab, rappelle le communiqué. Cette CRMA s'étendra pour être plus proche des agriculteurs et éleveur dans la localité de Bordj Omar Driss.

L'ouverture de cette agence locale CRMA aiderait à réaliser un nombre appréciable d'objectifs.

En marge de cette inauguration, une journée d'information et de sensibilisation sur les produits assurantiels et les risques climatiques a eu lieu au profit d'une assistance constituée de la coopération agricole, d'artisans de la région et de femmes rurales.