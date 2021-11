Congo-Brazzaville: Disparition - El Hadj Djibril Bopaka décédé des suites de la Covid-19

Le président de l'Union nationale des opérateurs économiques du Congo (Unoc) et président du Conseil islamique est décédé le 1er novembre au Centre hospitalier et universitaire de Brazzaville, des suites de la covid-19.

Djibril Bopaka a marqué l'histoire dans divers domaines de la vie en République du Congo. Son engagement et sa détermination ont fait qu'il occupe une place dans l'arène des entrepreneurs congolais. En tant que président de l'Unoc, il a milité pour le règlement de la dette intérieure due aux opérateurs économiques du Congo.

Il était également président de L'œil du peuple, une plate-forme de la société civile regroupant plus de deux cents organisations non gouvernementales et associations actives dans les actions tendant au développement et à l'amélioration du bien-être de la population.

Dans les années 1970, El Hadj Djibril Bopaka était chargé de gestion de stocks des établissements Jackson. De 1973 à 1974, il était devenu contrôleur général dudit établissement. Une année après, il était nommé chef du personnel à la boulangerie Charlie. La même année, il avait créé et géré des entreprises Congo Business Coopération, sous-traitance auprès des établissements Peintex-Bedar.

De 1976 à 1997, l'entrepreneur avait créé et géré l'entreprise Etracob briqueterie et menuiserie ; la quincaillerie Bopaka peinture Muana Mboka et l'entreprise Bopaka Import-Congo. De même, durant son parcours, il a assuré multiples fonctions dans les commissions de gestion et de l'économie dans de nombreuses institutions nationales et internationales.

Engagé dans la vie politique depuis 1990 au côté du chef de l'Etat congolais, El Hadj Djibril Bopaka était aussi un grand artisan du changement de la Constitution en 2015. Il fut décoré grand officier dans l'ordre du mérite congolais.

Né le 20 juin 1954 à Mossaka, dans le département de la Cuvette, ce père de famille avait forgé son esprit dans la pratique du karaté, ceinture noire 2e dan depuis 1980.