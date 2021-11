Congo-Kinshasa: Assistance - Caritas Goma au chevet des orphelins et des personnes de troisième âge

Dans le cadre du projet d'appui à la prévention, à l'atténuation de l'impact socio-économique et à la veille contre la pandémie de covid-19 dans les cinq provinces les plus affectées en République démocratique du Congo (RDC), Caritas Goma a distribué récemment aux orphelins et personnes âgées des vivres composés notamment des sacs de farine, haricot, huile végétale, poissons salés.

Logés dans le Centre Don Bosco Ngangi, près de quatre-vingts orphelins dont l'âge varie entre zéro et 15 ans, indique Caritas, mènent une vie inquiétante depuis plusieurs années. Ces enfants abandonnés, rejetés ou ramassés dans la rue et hébergés par les sœurs de la congrégation salésienne vivent des dons et des financements divers.

Pour leur part, les personnes de troisième âge, regroupées au sein de l'association "Wazee ni hazina" qui se traduit par "Le vieillard est un trésor", ont bénéficié aussi des mêmes denrées dans la commune de Karisimbi, au quartier Katoy, dans la ville de Goma.

Après la réception des vivres, certains bénéficiaires n'ont pas caché leurs sentiments. « Nous étions négligés, écartés de la société car notre âge est improductif. Fragilisés par la covid-19, certains parmi nous sont morts, d'autres ont résisté. Cette assistance que la Caritas Norvège nous amène via Caritas Goma nous redonne espoir », s'est exprimé l'un des bénéficiaires.

L'assistance en vivres de la Caritas Goma permet de soulager tant soi peu le calvaire des orphelins du centre Don Bosco. La responsable de ce centre, Isabelle, a eu des mots justes pour remercier leur bienfaiteur : « La covid-19 et ses conséquences néfastes nous a tous impactés négativement y compris nos bailleurs de fonds qui nous viennent en aide. Actuellement, ici à l'orphelinat, la vie devient difficile. Dépourvus de moyen matériel et financier, nos enfants que nous hébergeons mangent une fois la journée et l'accès aux soins de santé primaire devient un casse-tête ; pourtant avant la covid-19, l'encadrement était intégral et on mangeait trois fois la journée. Nous demandons aux hommes de bonne volonté de nous venir en aide en assistance diverse. Nous remercions fortement la Caritas Norvège à travers la Caritas Goma pour les denrées alimentaires que nous bénéficions aujourd'hui ; nous avons foi que ces enfants pourront résister une fois de plus ».