Cote d'Ivoire: Abidjan signe un troisième C2D avec Paris

Convertir la dette publique bilatérale en don pour financer des projets de développement, tel est l'objet des Contrats de désendettement et de développement (C2D) que signent la France avec ses partenaires africains depuis 2012. Le troisième vient d'être signé avec la Côte d'Ivoire.

Le troisième C2D avec la Côte d'Ivoire a été signé, en fin de semaine dernière, à Bercy, par le ministre français de l'Économie, des Finances et de la Relance, Bruno Lemaire, et son homologue ivoirien, Adama Coulibaly. Le montant est de 1,144 milliard d'euros (751 milliards de francs CFA) qu'il faut ajouter aux financements de 1,755 milliard d'euros (1114,85 milliards de francs CFA) déjà mobilisés lors des deux premiers contrats. Les fonds seront versés par la partie ivoirienne sur un compte de l'Agence française de développement, qui en assure la mise en œuvre et le suivi. Ils seront affectés au financement de plusieurs programmes choisis par les autorités ivoiriennes, en accord avec la France, dans le cadre du Plan national de développement 2021-2025. Les secteurs prioritaires sont l'éducation, la formation, la santé et l'emploi.

Ainsi, des « programmes sociaux seront financés, avec une attention particulière à la jeunesse, au travers des programmes pour l'éducation, la formation et l'emploi, mais aussi le secteur de la santé ». Également dans le même registre, des projets en matière de développement urbain et d'agriculture qui témoigneront de « l'engagement commun à protéger l'environnement et à répondre aux défis de la transition écologique, tout en renforçant le développement équilibré du territoire ». Enfin, une partie des fonds, affectée à de l'aide budgétaire, ira à « l'appui à la gouvernance des institutions publiques, notamment financière ». C'est une véritable bouffée d'oxygène pour la Côte d'Ivoire.

« Nous venons de signer le troisième C2D qui porte sur un montant de 751 milliards de FCFA. (... ) Ce C2D est un mécanisme assez important. Il constitue aujourd'hui, en fait, l'un des instruments les plus importants de la dernière décennie en matière de coopération avec la France. Il faut rappeler qu'il fonctionne selon un mécanisme qui consiste pour l'Etat ivoirien à rembourser des emprunts contractés auprès de la France et que lesdits emprunts remboursés servent à financer des projets convenus d'accord partie entre la Côte d'Ivoire et la France », a déclaré Adama Coulibaly.

« Avec la signature d'aujourd'hui (troisième C2D, Ndlr), c'est donc un total de 1902 milliards de F CFA de dette rétrocédée par la France pour accompagner justement la Côte d'Ivoire dans ses efforts de développement », s'est-il réjoui. Pour sa part, Bruno Le Maire a tenu à préciser que l'objectif principal du C2D consiste pour la France « à mobiliser, tant au niveau bilatéral que multilatéral, les financements nécessaires aux besoins des pays en développement, en particulier en Afrique ».