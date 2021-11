Congo-Brazzaville: Judo - Les ligues de la Lékoumou, de la Bouenza et du Niari invitées au travail

Lors des cérémonies de mise en place des ligues départementales de judo de la Lékoumou, de la Bouenza et du Niari, respectivement le 29, le 30 et le 31 octobre, le président de la Fédération congolaise de judo et disciplines associées (Fécoju-Da), Me Francis Ata, et sa suite ont invité les nouveaux élus à tout mettre en œuvre pour redorer le blason de ce sport dans la partie méridionale du pays.

Après le renouvellement et la mise en place des ligues de judo et disciplines associées dans les départements de Brazzaville, de Pointe- Noire, de la Sangha et des deux Cuvette, les membres du bureau exécutif fédéral ont mis le cap, fin octobre, dans le sud du pays pour effectuer la même opération en présence des responsables des directions départementales des sports.

Ils ont, en effet, commencé par Sibiti où s'est tenue, le 29 octobre, l'assemblée générale constitutive de la ligue de la Lékoumou car le judo n'était jamais pratiqué officiellement dans ce département. Au finish, Franck Sorel Mabelé a été consacré comme premier président de la ligue de judo et disciplines associées dudit département. Il conduira un bureau de onze membres et trois commissaires aux comptes.

Le lendemain, à Nkayi, Stanislas Arhin a bénéficié, de nouveau, de la confiance des pratiquants de ce sport de combat dans le département de la Bouenza. Après sa réélection, Me Arhin s'est engagé, au nom des membres du bureau, de multiplier les stratégies pour faire vivre le judo dans ce département. « Ensemble, nous allons tenir le pari. La charge est lourde, certes, mais nous travaillerons dur car la Fédération compte sur nous. Le judo a beaucoup souffert, alors redynamisons notre noble sport afin de faire parler de la Bouenza, puis du Congo à travers le judo » , a-t-il signifié.

A Dolisie, l'assemblée générale élective de la ligue départementale de judo du Niari s'est tenue, le 31 octobre, dans le salon VIP du stade Paul-Sayal-Moukila. C'est finalement, Me Brel Matsoumou Loukibou qui a été réélu, puisqu'il n'avait pas de concurrent. Au terme de l'élection, la délégation de la Fécojuda et le nouveau bureau départemental ont été reçus par le préfet du Niari, Baron Frédéric Bouzock. Ce dernier, réjoui de la bonne tenue de l'assemblée générale élective, a promis d'apporter sa pierre à l'édifice. Une manière, selon lui, d'inviter les judokas du Niari à travailler davantage pour l'épanouissement du département à travers ce sport de combat.

Après avoir demandé aux dirigeants de judo et disciplines associées de ces trois départements de faire beaucoup avec peu, Me Francis Ata a rappelé à tous les judokas la nécessité de continuer à respecter les mesures barrières contre la pandémie à coronavirus, tout en se faisant vacciner. « Félicitations aux nouveaux élus. Le plus dur a commencé, vous avez le devoir de promouvoir, vulgariser et redorer l'image du judo. Vous devez former les cadres, les athlètes de toutes catégories ainsi que les officiels. Faites vivre le judo partout où besoin sera », a instruit Me Francis Ata.

A l'image de ses collègues, le représentant de la directrice départementale des sports du Niari a souhaité bon vent au nouveau bureau, tout en lui exhortant de tout mettre en œuvre, afin de rallumer la flamme du judo dans les différents districts de ce département.