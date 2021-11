Cameroun: Transhumance frontalière apaisée - Rey-Bouba, capitale d'un forum sous régional

Une centaine de chefs traditionnels venus des quatre pays voisins se sont retrouvés du 25 au 28 octobre dernier en vue d'un dialogue apaisé.

La ville de Rey-Bouba, chef-lieu de l'arrondissement éponyme dans le département du Mayo-Rey, située à plus de 160 km de Garoua a reçu du 25 octobre au 28 octobre dernier, une centaine de chefs traditionnels venus du Cameroun, du Tchad, de la Centrafrique et du Nigéria. Ils se sont retrouvés dans cette ville mythique à l'invitation de la coopération allemande au développement à travers le projet Giz d'appui au complexe BSB Youmoussa.

L'objectif de la rencontre était d'engager un processus d'échanges et de dialogue de manière consultative en vue de faire participer les acteurs directs de la transhumance transfrontalière au processus initié par ledit projet. Ceci en partenariat avec le lamidat de Rey-Bouba. Vu l'importance et la qualité de cette rencontre, le lamido de Rey-Bouba, Sa Majesté Aboubakary Abdoulaye, a effectué personnellement le déplacement de Rey-Bouba afin de prendre part aux assises. Le monarque de Rey, qui est par ailleurs 1er vice-président du Senat, s'est impliqué dans la réussite de cette rencontre.

Pendant quatre jours, il a été concrètement question de donner une chance à l'émergence des points de vue et des opinions des acteurs locaux directs souvent ignorés et la plupart du temps absents aux grandes rencontres. Pour comprendre le sujet, il faut remonter à sa genèse. En effet, les transhumants se plaignent au quotidien de l'occupation des couloirs de transhumance et des zones d'accueil par les agriculteurs.

De leurs côtés, les autres acteurs accusent les transhumants de provoquer des dégâts dans les champs et de faire divaguer leur bétail de façon illégale dans les aires protégées, avec par ricochet la destruction des ressources naturelles et des habitats de la faune. Une situation qui provoque souvent des conflits agropastoraux et causant au passage des dommages et des pertes en vie humaine. D'où la nécessité de soutenir les systèmes communautaires de gestion des ressources locales, qui ont longtemps été sensibles aux demandes concurrentes des éleveurs et des agriculteurs en matière d'utilisation des terres et d'approvisionnement en eau.

C'est pourquoi pendant ces quatre jours, l'accent a été mis sur le dialogue, le partage des idées et surtout le partage des expériences des autres pays afin de juguler cette question de transhumance transfrontalière de manière apaisée. Au sortir de ce forum sous-régional, les organisateurs ont proposé des solutions concrètes et adéquates qui vont de la sensibilisation des états, de tous les acteurs locaux jusqu'à la sensibilisation via les médias. Les participants à cette rencontre sont venus du Cameroun (60), du Nigéria (14), de la Centrafrique (12), et du Tchad(40).