Cameroun: Cancer du sein - Laquintinie en mode sensibilisation

Plusieurs présentations faites sur le sujet par des spécialistes ce 26 octobre au sein de l'hôpital, qui organise également des consultations gratuites.

La pathologie cancéreuse en contexte de précarité ; diagnostic et prise en charge du cancer du sein ; place de l'imagerie dans le diagnostic du cancer du sein... Ce sont là quelques thématiques qui ont meublé la conférence publique organisée à l'hôpital Laquintinie ce 26 octobre. L'initiative entrait dans le cadre du concept « Octobre rose », consacré à la sensibilisation contre ce fléau. Il était question pour les responsables de la formation sanitaire d'attirer l'attention du public sur la nécessité de se faire dépister à temps, vu le caractère insidieux de la maladie.

« Le cancer du sein est un tueur professionnel. Il a toujours une longueur d'avance sur nous du fait non seulement du diagnostic tardif, mais également parce que l'affection en elle-même est insidieuse dans son mode d'évolution », explique le Dr Henri Essome, chef du département de gynécologie à Laquintinie, modérateur de la conférence publique.

Les spécialistes indiquent que ce cancer n'entre pas dans la typologie de ce qui amène classiquement les gens à consulter. « Chez nous, quand on n'a pas mal on ne vient pas à l'hôpital et quelquefois la douleur même ne suffit pas. Il faut qu'elle soit du type qui vous concasse. On vient consulter chez nous quand on a la fièvre. Mais quelquefois la fièvre ne suffit pas. Il faut une bonne poussée de fièvre pour qu'on vienne en consultation. Mais le cancer du sein n'a rien de tout cela », ajoute notre source.

D'où l'intérêt de la conférence, qui a permis aux uns et aux autres d'être davantage édifiés sur la maladie. En organisant cette conférence, Laquintinie a voulu passer un message aux femmes : elles ne doivent plus jamais attendre la douleur. Elles doivent trouver du temps, au moins une fois par an, pour se faire palper les seins. Occasion pour le personnel de l'hôpital de renforcer ses capacités en la matière. Au cours des deux dernières années, Laquintinie a enregistré une vingtaine de cas de cancer du sein. Pour le Dr Henri Essomè, cette vingtaine de cas pourrait bien n'être que l'arbre qui cache la forêt, eu égard à la réticence des populations à se faire dépister.

En termes de prise en charge, des réflexions sont en cours dans la formation sanitaire afin d'éviter une situation similaire que celle avec les patients indigents...