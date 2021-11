Madagascar: Aquathlon et Triathlon - Marius et Toavina s'imposent à Toamasina

Les deux favoris annoncés pour la compétition ont tenu leur rang dans la ville du Grand Port.

L'association triathlon Madagascar a tenu son pari pour la première compétition de relance des activités. Enfants, jeunes et moins jeunes ont partagé leurs joutes pendant deux journées de tournoi dans la ville de Toamasina.

2e victoire. Dans la compétition de triathlon, la victoire finale est revenue à Toavina Ramampiandra. Le triathlète d'Antsirabe a bouclé les 750 m de nage, 20 km de vélo et les 5 km de course en 1 h 09 mn 17 sec. Il a dominé de bout en bout ces épreuves, lui qui s'était préparé depuis un mois pour cet évènement. « Le résultat est à la hauteur de l'attente. Les adversaires étaient de taille avec Tino et Marius, mais j'ai adopté une stratégie qui a bien marché. J'ai terminé deuxième à la natation, et je suis resté en tête lors du vélo et de la course à pied », a souligné Toavina.

C'est sa deuxième victoire de la saison après son sacre au triathlon de Soavina la semaine dernière. Tinoh Razafindrafidy, crédité d'un chrono de 1h 10 mn 45 sec finit deuxième, et Mathieu Fils Rabetsara avec un temps de 1h 17mn 29sec, arrive à la troisième place. Marius, qui a manqué quelques tours en vélo, a été disqualifié de la course. Chez les filles, c'était l'affaire des sœurs Malalanirina. La victoire est revenue à Vanilla Malalanirina en 1h 25 mn 24 sec et sa sœur Fasila la suit 36 secondes plus tard (1h 26 mn).

Prometteur. Dans le tournoi par équipe, le trio composé par Estellah pour la natation, Faly pour le vélo et Njaka Tsirofo pour la course à pied a remporté le tournoi par équipe en 1h 08 mn 07 sec. Les deux équipes de Ny Havana finissent deuxième et troisième.

Dans la compétition d'aquathlon de samedi, les jeunes ont participé activement. C'est de bon augure pour cette discipline qui a suscité beaucoup d'engouement chez les tout-petits. Marius Rabenarivo, le triathlète évoluant à l'Ile Maurice s'est imposé en 17 mn devant le président de l'association triathlon Madagascar, Tiana Raoelina. « Côté organisationnel et sécurité, nous avons relevé le pari. L'avenir du triathlon est très prometteur vu les résultats de ce jour », a fait savoir le président de l'ATM. La prochaine compétition sera organisée à Antananarivo, soit à Andranotapahina ou à la Base Aéronavale d'Ivato au mois de décembre.