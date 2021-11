Cameroun: TIC - Ngomedzap a son centre informatique

La structure constituée de deux salles dont l'une équipée de 25 ordinateurs, a été mise à la disposition de l'IAI-Cameroun hier.

La ville de Ngomedzap, dans le département du Nyong et So'o dispose désormais d'un centre informatique. Le local a été construit par une élite de la localité, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Owona, par ailleurs mandataire de l'association Agora. Le bâtiment a été mis à la disposition de l'Institut africain de l'informatique (IAI) hier, lors d'une cérémonie couplée à la remise des parchemins de fin de formation à 75 apprenants de la première promotion. C'était en présence d'une délégation venue de Yaoundé et des villages de l'arrondissement de Ngomedzap et environs.

Puisque l'analphabète du 3e millénaire est celui qui ne maîtrise pas l'outil informatique, le ministre Grégoire Owona et les membres de l'Agora ont jugé opportun de réduire cette fracture numérique en offrant une opportunité d'apprentissage aux hommes et femmes de sa localité. « Notre association voudrait faire reculer le taux d'analphabétisme numérique. Pour cela, nous faisons des partenariats avec les meilleurs.

C'est le cas avec l'IAI-Cameroun », a assuré Grégoire Owona, président de l'association Agora. Ainsi, les personnes désireuses de se former pourront se faire enrôler pour suivre des formations diplômantes dans le centre qui dispose déjà de 25 ordinateurs. L'introduction à l'informatique, l'usage des réseaux sociaux et Internet, sont quelques modules au programme.

Par ailleurs, le bienfaiteur du jour a invité les apprenants à un usage responsable et citoyen des réseaux sociaux. Pour le représentant résident de l'IAI, Armand Claude Abanda, « l'étape de Ngomedzap est très importante pour nous. Parce que c'est le 29e centre de l'IAI qui est créé, et c'est l'unique des 29 centres dont la construction a été réalisée par une élite, puis mis à la disposition de l'IAI », a-t-il relevé, tout en appréciant le geste du donateur, par ailleurs informaticien de formation. De même, l'IAI et l'association Agora ont signé un engagement à former, encadrer et faciliter l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Un engagement officialisé par une convention de partenariat signée par Armand Claude Abanda, représentant l'IAI-Cameroun et Grégoire Owona au nom de l'association Agora.