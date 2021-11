Cameroun: Investissements publics - On mesure l'impact

Le ministère de l'Economie a lancé hier sur toute l'étendue du territoire, une étude auprès d'un échantillon de personnes pour évaluer les retombées des projets.

C'est le temps de l'évaluation pour les budgets d'investissement public (Bip) des exercices 2018 et 2019. Le Bip étant cet outil dont dispose l'Etat pour réaliser des projets ayant un impact socioéconomique positif majeur sur les conditions de vie des populations, mais aussi qui peuvent contribuer à la transformation structurelle de l'économie.

Depuis hier 1er novembre 2021, des équipes du ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire (Minepat) effectuent des descentes sur le terrain, afin d'analyser l'appréciation qu'ont les populations à la base des Bip 2018 et 2019 sur leurs conditions de vie. La note d'information du Minepat renseigne à cet effet que ce sont environ 800 groupes de personnes qui seront enquêtés dans les dix régions du pays. Ils devront se prononcer sur l'impact de près de 200 projets dans les secteurs de l'éducation, de la santé, de l'eau, de l'énergie et des routes.

D'après des responsables du Minepat, pour pallier aux insuffisances relevées dans l'exécution des projets émanant des exercices antérieurs, et aussi pour améliorer l'efficacité de la programmation et de la budgétisation, cette nouvelle évaluation, après celle de 2014 et 2019, apparaît comme une nécessité. Il s'agit également d'apprécier la perception des populations sur les processus budgétaires qui sont mis en place pour le financement de ces différents projets mieux, aligner les allocations budgétaires futures sur les besoins prioritaires des populations de base.

« Nous voulons apprécier si le modèle d'allocation de ressources du Bip qui a été mis en place demeure cohérent. S'il impacte positivement les conditions de vie des populations et cela s'apprécie sur la base d'un certain nombre d'indicateurs sociaux notamment l'accès à l'eau, aux infrastructures de base, etc. », indique Isaac Tamba, Directeur général de l'Economie et de la Programmation des investissements publics au Minepat. Ceci permettra au gouvernement d'intervenir plus efficacement, notamment en évitant d'exécuter les mêmes projets chaque année et en identifiant les projets intégrés.

De manière spécifique, il s'agira, entre autres de saisir directement l'appréciation de la population sur l'amélioration de ses conditions de vie et d'apprécier la contribution des projets issus des Bip de ces exercices sur la création des emplois, les activités génératrices de revenus et la transformation structurelle de l'économie rurale.

Il faut dire qu'en 2018, le Bip se chiffrait à 1292 milliards de F avec un taux d'exécution physique était de 76,36%. En 2019, il était de 1 327,6 milliards de F. En effet, depuis 2018, l'exécution physico-financière du Bip n'a pas enregistré des performances satisfaisantes. En plus de l'insuffisante assimilation des procédures liées aux subventions d'investissements et aux fonds de contrepartie, il y a la persistance de l'insécurité dans certaines régions, l'abandon des chantiers par des prestataires, etc., comme causes.