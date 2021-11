Cameroun: « L'affichage de signes extérieurs fait naître l'envie et la jalousie»

interview

Stéphane Akoa, socio-politique, chercheur à la Fondation Paul Ango Ela de Géopolitique en Afrique centrale (Yaoundé)

Les membres des familles restées au pays ont souvent tendance à survaloriser leurs proches de la diaspora. Pourquoi ?

La crise généralisée l'informatisation croissante des économies, l'effondrement des systèmes scolaires et l'explosion du chômage, la compétition pour l'appropriation des ressources mais aussi la circulation accélérée des individus et des marchandises dans un contexte de globalisation culturelle, sont autant de facteurs qui ont considérablement bouleversé les structures politiques et marchandes ainsi que les pratiques individuelles, les codes de moralité et les imaginaires populaires de la réussite.

La figure de l'intellectuel diplômé (ou de l'« évolué », pour reprendre une terminologie coloniale) a vu sa valeur sociale se dégrader pour être remplacée, repoussée, évincée au bénéfice de nouveaux référents sociaux produits par des itinéraires d'accumulation?particuliers. On repère ainsi, depuis une trentaine d'années environ, des trajectoires, des ascensions, des modes d'accumulation qui associent le local et l'international, le formel et l'informel, souvent même le licite et l'illicite.

Le succès, se construit désormais à l'opposé des itinéraires classiques d'ascension sociale, fondés sur les diplômes et le capital social. Et nos proches de la diaspora sont regardés comme des détenteurs d'un pouvoir exceptionnel, à la fois pour avoir su s'extraire d'un « univers infernal » et aller (parfois au prix de périlleuses aventures) ailleurs, trouver fortune.

Des cas d'arnaque et d'escroquerie sont monnaie courante. Pourquoi le fait de vivre à l'étranger change-t-il autant le regard et la relation avec sa famille ?

Les représentations sociales et morales de la réussite varient, d'une société à l'autre, c'est évident, tout comme il existe aussi, à l'intérieur même de chaque société, une multitude d'échelles du succès, qui fluctuent d'un groupe à l'autre, dans le temps et dans l'espace. Mais il convient d'admettre que les communautés, dans l'Afrique contemporaine, sont désormais toutes traversées par la « culture matérielle du succès », où la mesure de la réussite est dictée par l'argent qui permet l'acquisition d'objets (maison, voiture, vêtements, gadgets... ) qui nous distinguent des autres. Ce n'est donc pas tant le fait de vivre à l'étranger qui change le regard et la relation avec sa famille, c'est avant tout l'affichage de signes extérieurs qui fait naître l'envie, la jalousie... Et comme il faut une explication à tout, les « diasporais » et leurs modes de consommation ostentatoires sont soupçonnés de recours à des pratiques peu licites et peu morales.

Comment changer cette perception de vache à lait que les gens ont vis-à-vis de ces membres de la famille ?

Il n'y a pas de remède miracle. La confrontation des moralités relatives à l'argent est un combat sans fin. Celui qui affirme ostensiblement sa réussite s'achète un « brevet de conduite acceptable », en redistribuant de fortes sommes d'argent à la collectivité et... aux Eglises. Etendant de manière significative sa surface sociale en s'acquittant de sa « dette communautaire » tout en accroissant son pouvoir et son prestige.

Quels sont selon vous les ingrédients d'une relation saine entre les membres de la famille vivant à l'étranger et ceux vivant au pays ?

Je ne les connais pas. Les imaginaires de la réussite se sont constitués à la confluence de phénomènes comme l'explosion démographique, le chômage des jeunes, les migrations urbaines, les flux médiatiques globalisés... si réajuster les dispositifs de gouvernance est un impératif pour endiguer les déviances, renouveler le corpus des figures exemplaires (en redonnant une place de choix à l'instituteur et au médecin) est aussi indispensable.