Cameroun: Promotion du bilinguisme - Le secteur privé aussi...

La commission Musonge a entamé hier à Douala la sensibilisation des organisations patronales, en vue de vulgariser la règlementation sur le bilinguisme et le multiculturalisme.

Pour cette mission dans la région du Littoral, la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme (CNPBM) s'est fixé comme objectifs de rencontrer les organisations patronales et autres organisations privées structurées pour leur expliquer l'esprit de la loi du 24 décembre 2019 portant promotion des langues officielles du Cameroun. Notamment les dispositions relatives au secteur privé. Puis de sensibiliser les mêmes cibles sur les conséquences des discours de haine et de la xénophobie.

La première étape de cette mission a été ouverte ce 1er novembre par une séance de travail au Groupement inter-patronal du Cameroun (Gicam). Dans son adresse de circonstance, le président du Gicam, Célestin Tawamba, a souligné que le bilinguisme est un atout pour le business, puisqu'il est devenu une partie intégrale du monde des affaires. Une réalité prise en compte dans la loi sur la promotion des langues officielles du Cameroun et rappelée par Peter Mafany Musonge lors de cette séance de travail. Notamment les articles 4, 8 et 10 de ladite loi, expliquant les engagements de l'Etat à encourager la promotion des langues officielles dans les entités privées, les organisations patronales et syndicales. Occasion pour Peter Mafany Musonge de rappeler les principales missions assignées à la commission dont il a la charge.

La rencontre a été marquée par trois exposés qui ont permis aux participants d'être mieux édifiés sur les activités de la CNPBM. Il s'est agi de la présentation de la loi du 24 décembre 2019 portant promotion des langues officielles du Cameroun ; des avantages économiques liés à la promotion des deux langues officielles ; puis des discours de haine et de la xénophobie dans notre pays.

Au sujet des avantages économiques du bilinguisme, Ama Tutu Muna a fait savoir que le bilinguisme est un stimulateur de croissance économique, un outil stratégique de stimulation du commerce et de création de richesses pour le Cameroun. Ainsi, les 1792 km de frontière anglophone et les 1690 km de frontière francophone représentent un potentiel de richesses insuffisamment exploitées malgré le marché d'environ 50 millions de consommateurs qu'il représente. La promotion du français et de l'anglais apparaît de ce fait comme une fenêtre d'opportunités économiques pour une pluralité de richesses. La Commission Musonge a également eu une rencontre avec les membres de la Chambre de Commerce. Elle entamera la tournée de sensibilisation dans différentes entreprises de Douala ce jour.