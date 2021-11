Cameroun: Union démocratique du Cameroun - Changement dans la continuité

Elue jeudi dernier alors qu'elle assurait l'intérim à la tête de ce parti, Tomaïno Ndam Njoya entend s'inscrire dans la suite de l'action de son prédécesseur.

Une nouvelle ère s'ouvre à l'Union démocratique du Cameroun (UDC). Les pages de cette histoire seront désormais écrites avec Hermine Patricia Tomaïno Ndam Njoya aux commandes. Celle qui avait pris les rênes de ce parti politique le 26 avril 2020, à titre intérimaire, après le décès de son président-fondateur Adamou Ndam Njoya, a été élue jeudi 28 octobre dernier par consensus.

C'était au terme d'un huis clos de près de deux heures auquel ont pris part, plus de 400 délégués venus des quatre coins du pays pour les assises de la 7e Convention nationale et de la commémoration du 30e anniversaire de l'UDC. Les membres du bureau exécutif ont également été élus au cours de ce congrès pendant lequel un hommage aussi été rendu au Dr. Adamou Ndam Njoya. Les travaux tenus au Palais des Congrès de Yaoundé se sont achevés le vendredi 29 octobre en soirée.

Une fois installée dans ses fonctions, la nouvelle présidente nationale de l'UDC a indiqué que l'être humain serait placé au cœur de la politique générale de son parti. Hermine Patricia Tomaïno Ndam Njoya, 62 ans, s'engage, au cours des cinq prochaines années, à œuvrer pour le bonheur des Camerounais, en vue de leur épanouissement, à partir de la cellule familiale.

« A l'UDC, il est important que dans nos villages, nos localités, nos familles, les enfants soient bien éduqués, bien formés, en paix et en sécurité pour pouvoir participer au développement de notre pays », a-t-elle martelé. La présidente nationale de l'UDC est aussi préoccupée par les problèmes sécuritaires. Là également, elle entend soutenir le gouvernement dans la résolution de la crise sociopolitique qui sévit dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, ainsi que dans celle imposée au Nord du pays par Boko Haram. Le sport et la culture n'ont pas été oubliés.

Des questions de la vie nationale qualifiées d'intérêt commun par le président de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès (Undp) présent à ces assises. Pour le ministre d'Etat, ministre du Tourisme et des Loisirs, Bello Bouba Maigari, « ces sujets invitent les partis de l'opposition à faire preuve de plus de solidarité ». De nombreuses autres personnalités mandatées par leurs différents partis politiques ont pris part aux travaux de la 7e Convention de l'UDC en qualité d'observateurs.