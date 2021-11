Cote d'Ivoire: Mobilisation contre le cancer du sein - Le personnel de Petroci sensibilisé à la prévention et au dépistage précoce

A l'initiative du Comité de Santé Sécurité au Travail (Csst) et de la mutuelle des agents, l'auditorium et l'esplanade du siège de Petroci, sis au plateau, ont servi de cadre à une journée de sensibilisation et la prévention contre toutes les formes de cancers et surtout celui du sein en Côte d'Ivoire.

Au programme de cet évènement qui a eu lieu le 28 octobre dernier, un panel et une séance de sport.

Le président du conseil d'administration et le directeur général ont rehaussé cette journée par leur présence et ont rappelé que c'est dans le souci du bien-être et de la santé des agents que Petroci s'engage à organiser régulièrement ce type d'activités de sensibilisation, de dépistage et de prévention.

Trois conférenciers, à savoir le professeur Aka Lepri, vaccinologue, docteur Hassane Sangaré, cancérologue et Agnès Kraidy, journaliste ont montré l'importance de la sensibilisation, du dépistage et de la prévention contre le cancer du sein.

Agnès Kraidy journaliste, a partagé son expérience d'une malade guérie du cancer avec le personnel. Elle dira en substance qu'elle est en vie parce qu'elle a fait « le choix de rester debout ».

Docteur Sangaré a, quant à lui, insisté sur la prévention par une alimentation saine, l'auto examen et surtout la pratique d'une activité sportive pour diminuer le risque du cancer.

Pour coller à l'actualité de la pandémie de la Covid-19, Aka Lépri a encouragé l'auditoire sur la nécessité de se faire vacciner contre la Covid-19 et de continuer à respecter les mesures barrières.

Le dernier moment fort de cette journée a été les activités sportives dont une zumba party, une façon de mettre en pratique le thème de la journée « la lutte contre le cancer par le sport » sur l'esplanade de l'entreprise.