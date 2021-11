Togo: Cinq syndicats coalisent leurs énergies pour inverser la courbe

« Le dialogue social étant en panne tous les abus sont permis, et l'élément catalyseur du dialogue social qui est la liberté syndicale est mis à mal ». C'est une remarque du Coordonnateur général de SADD (Solidarité et Action pour le Développement Durable), Yves Dossou, qui interpelle à œuvrer à inverser la courbe. Et les organisations syndicales du secteur des mines l'ont bien comprise et s'y mettent.

Réunis le week-end écoulé en Séminaire suivi d'un congrès, les responsables et autres acteurs des syndicats des mines (5 organisations au total), à savoir SYDEMINES, SYNAMITO, SYLIMITO, SYNAPOST et SYNEM, ont porté sur les fonts baptismaux, l'Union Nationale des Syndicats des Mines et Carrières du Togo. Au terme des travaux de ce congrès salué par tous les acteurs, un bureau de 9 membres dont deux femmes et dirigé par Norbert Amouzou (Porte-Parole) a été mis en place. Il s'agit selon les explications, d'un bureau à présidence tournante d'une année.

Dans son message de circonstance, l'heureux choisi par ses pairs pour la première année d'expérience a indiqué être « conscient qu'aujourd'hui avec l'évolution du monde de travail dans laquelle le patronat devient subtile et de plus en plus fort, que seule une union franche et solide des travailleurs reste la solution », que « les grands défis nous attendent entre autres la ratification de la Convention C176 par notre pays, la préparation et la négociation de la Convention des mines du Togo » et enfin, que « pour y parvenir, le bureau exécutif va œuvrer pour s'associer avec d'autres unions ou fédérations syndicales à l'instar de la FIT et la FTBC qui nous accompagnent aujourd'hui (que nous remercions déjà pour leur présence dans cette salle) et des OSC nationales et internationales pour constituer un large réseau de défense des droits des travailleurs et travailleuses du Togo ». Pour mener à bien sa mission, il dit compter « sur la contribution de tous les travailleurs des mines ».

Comme pour baliser la voie à cette nouvelle union des syndicats du secteur des mines, et donner un aperçu général sur les objectifs, le Coordonnateur de SADD, premier partenaire de force des syndicats des mines au Togo, Yves Dossou, est revenu sur le fait que « ce congrès se tient dans un contexte marqué par la crise mondiale sanitaire de COVID-19 où l'emploi et les conditions de travail et de vie des centaines de milliers de travailleurs se sont sensiblement détériorés. Les nouvelles formes alternatives d'organisation du travail ont souffert de l'entrave à la liberté syndicale et du droit de négociation collective comme en dépit des directives de l'OIT. C'est le cas au Togo dans les Zone Franche et dans l'Hôtellerie et autres avec l'adoption d'un nouveau code du travail qui assassine la liberté syndicale et le dialogue social et la protection des délégués du personnel et délégués syndicaux ». Et trouve-t-il qu' « avec l'enracinement de la précarité de l'emploi, il est devenu évident que le travail doit revêtir une certaine qualité pour offrir à celui qui s'y adonne des possibilités pour se nourrir, se vêtir, se loger, s'occuper convenablement de sa famille, lui offrir une éducation de qualité et des soins de santé appropriés. Le travail décent fait donc corps avec l'épanouissement de l'Homme. Le travailleur togolais doit vivre du travail décent. Il ne doit pas constituer un rêve pour lui. Le gouvernement en est d'ailleurs conscient et c'est ce qui justifie la signature le 19 octobre 2010 avec le Bureau International du Travail (BIT) le 1er du Programme - Pays pour un Travail Décent (PPTD) ».

Et pour être plus précis sur les objectifs de l'Union Nationale des Syndicats des Mines et Carrières du Togo, c'est le Porte-parole qui a fait comprendre que leur motivation était de « combler le vide que les centrales syndicales ont laissé, taire les égos et nous prendre en charge, s'unir et affronter les difficultés que nous éprouvons tous les jours avec nos employeurs ». Il a regretté la précarité qui frappe aussi bien les travailleurs permanents que les occasionnels. Lui et son équipe entendent donc amener à relancer la machine des négociations sur la convention collective des mines pour régler définitivement le problème de salaire, afin qu'il réponde à la pénibilité du travail. Chose espérée de tous ses vœux par le premier responsable de SADD. « Vous irez jusqu'au bout du monde et l'union ne périra pas. L'espoir est permis et ensembles nous allons œuvrer pour répondre aux aspirations légitimes des travailleurs du secteur des mines et que le travail décent devienne une réalité dans ce secteur », a-t-il enfin lancé.

Ces deux activités (le Séminaire et le Congrès) ont été rendues possibles par le soutien financier de WSM (We Social Mouvements) de Belgique.

Pour rappel le Séminaire qui a regroupé déjà Samedi, soit la veille du Congrès, 36 participants dont quatre femmes, a été l'occasion de former sur « La liberté syndicale et le dialogue social au regard des directives de l'OIT dans le contexte de Covid-19 au Togo et en Afrique ». SADD, SYDEMINES et les autres partenaires avaient voulu par cette formation « amener les syndicats à œuvrer pour la mise en œuvre optimale des conventions 87 et 98 de l'OIT sur la liberté syndicale et le droit de négociation collective ratifiées par le Togo dans le contexte de COVID-19 et post COVID-19 ».