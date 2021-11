Afrique: Le Prix Capacity Building Grant 2021 - Fabrice Ntchango hisse les couleurs du Gabon au Nigeria

Le mercredi 27 octobre à Abuja Nigeria le Gabon, via Fabrice Ntchango, CEO de Akewa Accélérateur, a été mis en l'honneur en remportant " Le Prix Capacity Building Grant 2021" récompensant le meilleur projet individuel pour la catégorie Business Growthand Developement, l'une des plus grandes distinctions du AfriLabs Capacity Building Awards décerné aux hubs les plus engagés dans l'innovation entrepreunariale.

C'est le jeune leader Fabrice Ntchango, CEO de Akewa Accélérateur qui, à travers le programme d'accompagnement et d'encadrement des jeunes porteurs innovants (PACJEPI), a remporté ce prestigieux prix continental. Selon l'intéressé, le PACJEPI est un programme d'appui destiné à la jeunesse gabonaise désireuse de sortir de l'assistanat et qui, malgré les obstacles, s'est résolument engagée à réduire la courbe du chômage par l'entrepreunariat.

Cette victoire à l'International, démontre que le Gabon s'est engagé depuis plusieurs années maintenant, à mettre en place un écosystème favorable de développement de l'initiative entrepreunariale.

" C'est aussi une reconnaissance des plus hautes autorités, qui depuis ne cessent d'améliorer le champ d'actions pour l'éclosion véritable de l'entrepreunariat national. Certes il y encore beaucoup de choses à améliorer, mais continuons ensemble à honorer le Gabon" fait savoir, Fabrice Ntchango

"Je dedis ce prix à la jeunesse gabonaise qui ose. Et je tiens à remercier en premier lieu, les membres du Conseil d'Administration de Akewa Accélérateur , ensuite mes remerciements vont également à l'endroit de toute mon équipe, un groupe de jeunes engagés et qui depuis m'accompagnent dans cette aventure exaltante"poursuivra t-il.

Pour savoir, Afrilabs est le plus grand réseau en Afrique d'innovation qui soutient et réunit plus de 300 centres d'innovations, incubateurs, labs, émergents repartis dans plus de 50 pays, tout en favorisant les rencontres entre les développeurs, des entrepreneurs et des investisseurs.

Ainsi, c'est à l'occasion de son rassemblement annuel au Nigeria à Abuja, qu' Afrilabs a célébré ses 10 ans d'accompagnement de l'innovation et du développement économique en Afrique, sous le thème : " Afrilabs a 10 ans : une décennie d' autonomisation et d'inspiration pour l'innovation à travers l'Afrique ".

Au cours de cette célébration, le réseau d'incubateurs africains a récompensé plusieurs incubateurs de croissance pour la qualité de leurs programmes d'accompagnement des start-ups parmi lesquels Akewa Accélérateur qui s'est vu attribuer le prix Capacity Bulding.