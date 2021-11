Congo-Brazzaville: Environnement - Une décharge publique érigée au centre de Pointe-Noire

La honteuse décharge qui commence à inquiéter les Ponténégrins est érigée derrière l'hôpital des Forces armées congolaises en face du marché La Frontière, dans le premier arrondissement Emery-Patrice-Lumumba.

« Cette décharge est une honte pour les autorités municipales et les services d'hygiène de la ville. Avec les pluies qui arrivent, je me demande si la population qui vit aux alentours n'hume pas de l'air pollué provenant de cet endroit. Les odeurs commencent de plus en plus à mettre mal à l'aise même des passants », s'est plaint un menuisier au marché La Frontière.

La décharge en plein centre-ville de Pointe-Noire perturbe non seulement la population du premier arrondissement, mais également celle de toute la ville en général. D'une source proche des services d'hygiène de la place, on parlerait d'un consentement qui a permis à la société d'assainissement et de ramassage d'ordures et déchets d'ériger cette décharge publique à cet endroit.

« Cette décharge érigée au centre de l'arrondissement Emery-Patrice-Lumumba, non loin du rond-point de la République, à côté de la maison commune dudit arrondissement, ne dégagerait-elle pas des odeurs toxiques à la santé humaine ? Si cela est le cas, pourquoi alors avoir accepté d'ériger une telle montagne de saleté au cœur de la ville ? », s'est interrogé un autre Ponténégrin, habitant le quartier SIC non loin de la montagne d'ordures.

Notons que la population assiste impuissamment à la pollution atmosphérique qui, par ricochet, augmente le risque d'infection pulmonaire.