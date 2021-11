Ile Maurice: Hôpital ENT | Dr Soobaraj Sok Appadoo - «Une grande vague n'est pas à écarter... »

Cette chambre froide a aussi été au centre de la Private Notice Question (PNQ) de Xavier-Luc Duval, mardi dernier, au Parlement. «J'avais fait ressortir dans ma PNQ de mardi que les morts étaient placés dans les couloirs pendant des heures et dans un cas, pendant plusieurs jours. Par respect pour nos défunts, j'espère que cela se fasse d'urgence», a-t-il indiqué sur sa page Facebook, hier.

La décision d'installer une morgue au sein de l'hôpital de Vacoas a été prise depuis quelque temps déjà. «Avec l'arrivée de l'été, l'on ne peut se permettre de conserver les corps durant six heures. Ils doivent être mis dans une chambre froide jusqu'à ce que les compagnies de pompes funèbres viennent les récupérer. Ainsi, la chambre qui servait à garder les équipements a été reconvertie en chambre froide. Nous y avons installé des climatiseurs, et fait le nécessaire. Et depuis lundi dernier, elle est opérationnelle», confie le directeur de l'hôpital ENT, le Dr Soobaraj Sok Appadoo.

Par ailleurs, il déplore l'attitude des personnes, surtout en voyant les photos qui ont fait le tour de la Toile depuis samedi. «C'est tout simplement incroyable. Nous nous préparons à une grande vague à cause de ce week-end parce que nous avons constaté que le public s'est défoulé. Je sens que cela va être une réelle épreuve pour les jours à venir. D'autant que nous savons que plusieurs personnes ne sont toujours pas vaccinées.»

Justement, il ne faut pas oublier que les patients qui viennent à ENT sont dans un état très critique. «Ils viennent avec des poumons endommagés à plus de 50 %. Ces patients ont un besoin cruel d'oxygène. D'où le nombre de décès au sein de cet hôpital car cette maladie tue beaucoup sur son passage.»

Le Dr Soobaraj Sok Appadoo souligne que les jeunes, comme les moins jeunes, sont tous concernés par ce virus. En parlant de décès, il avance qu'au moins une dizaine de personnes sont décédées durant le week-end écoulé. «Parmi les patients qui se retrouvent à ENT, 70 % n'étaient pas vaccinés.»

Il n'est pas le seul à s'inquiéter de ce qui se passe au sein de la communauté. Le Dr Vasantrao Gujadhur tire une nouvelle fois la sonnette d'alarme. «Certains membres du public ne pensent pas que le Delta va les attaquer. Les personnes âgées de 22 à 42 ans décèdent des suites du Covid-19, bien qu'elles soient vaccinées. Les gens ne comprennent toujours pas.»

Il ajoute : «J'avais prévenu que d'ici la deuxième semaine de novembre, le nombre de cas aillait exploser. La folie des Mauriciens coûtera cher. Les tests PCR positifs sont déjà en hausse. Et les Rapid Tests sont aussi nombreux au quotidien. Nous devons au minimum avoir encore 500 à 600 personnes qui sont atteintes par jour.»

Le Dr Vasantrao Gujadhur se demande ce que les autorités attendent avant d'imposer de nouvelles restrictions. «Deux solutions se présentent à elles, la première est la volonté des Mauriciens. La deuxième, est de casser la chaîne de transmission. Comme les Mauriciens ne veulent pas comprendre, il faut imposer des restrictions. Les gens se rencontrent pour les fêtes, il y a des promotions partout pour attirer la foule. Même les membres du gouvernement vont aussi dans les rassemblements et donnent le mauvais exemple.»

Pour lui, le gouvernement doit être transparent au sujet du Covid-19. «On parle de la troisième dose de vaccination. L'OMS préconise uniquement que certaines personnes le fassent. Ici, on demande à tous de le faire. Quelle est la responsabilité du représentant de l'OMS ? Il se doit d'exiger de donner les chiffres réels de ce qui se passe dans le pays et les transmettre.»

L'ancien directeur de la Santé se prépare au pire pour les jours à venir.

Le chiffre: 23 290

Où sont passés les 23 290 vaccinés ? Depuis le week-end dernier, deux communiqués émis par le ministère de la Santé et diffusés par le Government Information Service font le tour des réseaux sociaux et suscitent des interrogations. Le pays comptait plus de vaccinés le vendredi 29 octobre que le samedi 30.

Selon le communiqué du vendredi, le pays comptait 921 745 primo vaccinés et 861 410 personnes complètement vaccinées. Le lendemain, on annonçait 904 950 personnes ayant fait une dose et 854 915 personnes avec deux doses. Soit 16 795 personnes de moins dans le premier cas et 6 495 dans l'autre. Au niveau du ministère de la Santé, aucune explication n'a encore été donnée alors qu'au GIS, une source explique que les statistiques sont compilées au niveau du ministère et l'agence ne se charge que de la diffusion. L'explication la plus probable concernant les premières doses serait une erreur au niveau de la compilation des chiffres car le 29 octobre, 16 037 personnes avaient déjà eu une troisième dose. Une explication est attendue.