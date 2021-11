Congo-Kinshasa: COP26 - Félix Tshisekedi pour la sauvegarde des ressources naturelles du pays

Intervenant le 2 novembre en marge de la COP26 dans le cadre du panel de haut niveau sur les forêts et l'utilisation des terres organisé par le gouvernement britannique, le président de la République démocratique du Congo (RDC), Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est livré à un véritable plaidoyer sur la prise en compte des atouts naturels dont regorge son pays dans le processus d'atténuation des émissions des gaz à effet de serre, actuellement au cœur d'un enjeu planétaire.

Au cours du panel auquel d'autres chefs d'Etat africains ont pris part, Félix Tshisekedi a lancé un appel à l'unissons à tous les leaders mondiaux pour la sauvegarde des ressources naturelles de son pays dont la contribution à l'effort de lutte contre le réchauffement climatique s'avère très capitale. « La République démocratique du Congo, mon pays, avec ses massifs forestiers, ses tourbières et ses ressources en eau et en minerais stratégiques se présente comme un pays solution à la crise climatique », a-t-il déclaré, du haut de la tribune de ce panel en présence du président américain, Joe Biden, du Premier ministre Johnson (UK) et du président Ali Bongo également invités. Il a poursuivi en appelant les leaders et les décideurs du monde entier « à agir ensemble, main dans la main afin que nous puissions protéger ce patrimoine naturel essentiel à la survie de l'humanité ».

Le président Tshisekedi a, par ailleurs, livré un vibrant plaidoyer pour la préservation du bassin du Congo. A ce sujet, une dizaine de pays et le Fonds Bezos pour la terre ont manifesté leur engagement à l'égard du bassin du Congo en annonçant une contribution collective d'au moins $1.5 milliard de financement entre 2021 et 2025. Ce fonds, rappelons-le, vise à soutenir les efforts menés par les pays du bassin du Congo pour protéger et maintenir les forêts de cette région, les tourbières et les autres réserves de carbone essentielles pour la planète.

Pays vaste situé au cœur de l'Afrique, la RDC, en tant que deuxième poumon mondial, regorge de nombreux atouts, dont la planète pourrait en tirer une meilleure partie dans sa lutte contre le changement climatique. C'est ainsi que dans son intervention, le président de la République a présenté la RDC comme « pays solution » à la crise climatique qui touche la planète terre.