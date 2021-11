Congo-Brazzaville: Environnement - Eliminer l'usage de la peinture au plomb au pays

L'utilisation de la peinture au plomb constitue un véritable problème de santé publique, car le métal est hautement toxique et potentiellement cancérigène. Ce mélange est présent dans les maisons, les bâtiments publics, les entreprises...

Aucune étude n'est disponible pour l'instant pour mesurer l'ampleur des risques liés à l'usage de la peinture faite à base du plomb en République du Congo. Mais les experts sont unanimes sur le fait que ce produit, peinture à eau ou à l'huile, continue d'être commercialisé et utilisé dans le pays, en dépit des alertes données par les Nations unies et les ONG comme l'Alliance mondiale pour l'élimination de la peinture au plomb.

L'association Action sur l'environnement et le développement (AED), avec le soutien de ses partenaires, s'est engagée en faveur de l'élimination de la peinture au plomb au Congo. L'AED a débuté, le 29 octobre dernier à Brazzaville, une sensibilisation sur la prévention de l'intoxication au produit. La campagne vise à prévenir les pouvoirs publics, les organisations des consommateurs, les importateurs et commerçants au sujet de la toxicité du produit.

Selon le président de l'AED, le Dr Eugène Loubaki, la sensibilisation a pour objet de permettre aux parties prenantes de comprendre les risques sanitaires et environnementaux, de donner un aperçu de la loi proposée par l'alliance et, surtout, d'accélérer l'adoption d'un projet règlementant les conditions d'importation, de production et de commercialisation, appelé « Décret règlementant la gestion de la peinture au plomb et de matériau de revêtement similaire en République du Congo ».

« Il faut faire un éventaire, un diagnostic de la situation avant de pouvoir décider (... ) Les peintures mises dans les maisons ne peuvent pas être enlevées, ce serait une solution qui n'est pas faisable. Mais il faut que les peintures qui contiennent du plomb ne soient plus vendues dans le commerce, ne soient appliquées dans nos maisons et dans les différentes décorations », a estimé le Dr Eugène Loubaki, insistant sur l'implication des parlementaires pour l'adoption d'une loi spécifique.

Le plomb est ajouté dans les peintures, explique Joseph Moudzingoula, un des intervenants dans la sensibilisation, pour les rendre plus brillantes et sèches rapidement une fois mises sur le mur, mais aussi pour lutter contre la corrosion. De nos jours, soutiennent les experts, des alternatives existent comme des intrants vendus sur le marché international. Président de l'Association des consommateurs, Eric Malonga Malonga exhorte les autorités à renforcer le contrôle pour garantir la sécurité et la santé de la population.

Il faut savoir que l'intoxication au plomb, ou saturnisme, est irréversible pour la santé humaine et animale. Elle est particulièrement grave chez les personnes âgées, les femmes enceintes et les enfants en bas âge, où l'on retrouve des cas d'insuffisance rénale, d'atteintes neurologiques graves, de stérilité ou de cancer. Si l'on respire ou si on avale ces résidus de peinture, le plomb se fixe entre autres dans le foie, la moelle osseuse, le système nerveux, attaquant violemment le métabolisme.

Pour détecter ce mauvais produit, l'usage d'un appareil portable à fluorescence X, ou un prélèvement direct, permet d'analyser la concentration de plomb dans les murs d'un logement. Selon des études, si la concentration en plomb est supérieure à 1 mg/cm², il est exigé d'effectuer des travaux pour supprimer le risque d'exposition.