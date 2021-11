Congo-Kinshasa: Célébration - Les albinos et les catcheurs se sont souvenus de Mwimba Texas

Une grande manifestation a été organisée dans la capitale congolaise en vue de rendre hommage à l'icône de catch et de lutte pour les droits des albinos en République démocratique du Congo (RDC).

Une année après la disparition du champion Alphonse Mwimba Makiese Texas, les albinos, membres de la Fondation Mwimba Texas (FMT), et les athlètes du catch club Inter Africa (CCIA) se sont souvenus, le 30 octobre, du leader et initiateur de cette Asbl et de l'école de catch classique et sans fétiche, où seules la force et la technique font la loi, qu'est le CCIA.

Encadrées par la maison de production Pyramide Mwimba Prod, ces deux structures ont organisé une manifestation en la salle du Zoo, dans la commune de la Gombe, au cours de laquelle, en plus des activités où des albinos ont presté, le public a assisté à des combats de catch des athlètes du CCIA et des autres clubs partenaires.

A part les albinos qui ont pris d'assaut cette salle du Zoo au cours de cette journée commémorative qui avait pour objectif de rendre des hommages à celui qu'on appelait affectueusement le « Mandela des albinos », pour avoir sacrifié toute sa vie pour la défense des droits des albinos et leur intégration dans la société, on a également remarqué la présence des représentants de certaines structures qui accompagnent la FMT dans la réalisation de la mission que cette ASBL s'est dévolue, par rapport à la vision de son fondateur décédé il y a plus d'une année déjà.

Maintenir allumée la flamme de l'action de champion Texas

Le vice-président de la FMT, Glody Mwimba, a rappelé, dans son discours, la vision de l'initiateur de la FMT. Il a, par ailleurs, rappelé qu'une année après la mort du Mandela des albinos, l'Asbl FMT doit continuer à travailler en vue de redorer l'image de son illustre fondateur. Glody Mwimba a, dans ce sens, appelé les membres de cette fondation à unir leurs forces, leurs moyens et leur volonté pour maintenir la vision de celle-ci et de continuer cette œuvre, pour l'intérêt des albinos et d'autres vulnérables. Lui-même a pris l'engagement de ne ménager aucun effort, entant que fils biologique de l'illustre personnage et l'un des dirigeants de la fondation qui porte son nom, pour continuer à faire briller le flambeau allumé par son feu père.

Cet engagement a également été pris par Mireille Kadima de l'Asbl Fier de l'être, qui a rappelé le combat de Mwimba Texas pour le bien-être des albinos et l'encadrement dont elle a bénéficié de la part de Mandela des albinos. « Si aujourd'hui je suis devenue ce que je suis, c'est grâce à l'encadrement dont j'ai bénéficié de lui », a-t-elle dit.

Parlant au nom des albinos membres de la FMT, Merveille Ntumba Lundoloki a rendu un vibrant hommage à Mwimba Texas, en rappelant ses sacrifices pour l'encadrement des albinos. « Il demeure vivant jusqu'à ce jour même après sa mort. Et son corps est vivant grâce à sa vision, son œuvre et nous », a-t-elle souligné. Et d'inviter ses semblables à se lever, à se défendre et à dire non à la discrimination pour maintenir allumée cette flamme attisée par Mwimba Texas, qui incarne sa vision pour l'albinos et tous les vulnérables.

Les structures partenaires à la FMT dont Femmes mission solidaires, Vision d'actions pour les oubliés de la société (VAOS), La Naomi, Pathfinder international, Comment organiser mon mariage (COM) et la gamme de produits Bon appétit, ont, à cette occasion, apporté leur soutien à l'action de la FMT. Chaque représentant de ces structures a pris la parole pour encourager l'actuel comité de la FMT à poursuivre le combat de feu Mwimba Texas alors qu'aux albinos, ils ont demandé d'intérioriser ce combat. A cette même occasion, ces partenaires de la FMT dont VAOS et COM ont apporté quelques colis composés d'objets classiques, de vaselines pures blanches, de savons et autres produits en signe de solidarité à cette catégorie de personnes. Ces colis ont été, avant la fin de la manifestation, distribués aux membres présents.

Avant de clôturer la journée avec des combats de catch auxquels ont pris part les athlètes de CCIA et d'autres clubs amis, une série des spectacles notamment le défilé de mode des albinos et non-albinos, des saynètes, le ballet de la troupe d'albinos membres de la FMT, de la musique rap et autres.