Afrique de l'Ouest: Coopération - 20 nouveaux contrôleurs douaniers bissau-guinéens formés à Dakar

40 personnels d'encadrement moyen des Douanes, composés de 4 élèves sous-officiers et de 36 élèves-contrôleurs ont reçu leur parchemin, le jeudi 28 octobre 2021, lors d'une cérémonie protocolaire organisée au Siège de la Direction générale des Douanes. Parmi eux, on compte 20 éléments bissau-guinéens.

Vingt élèves-contrôleurs des Douanes de nationalité Bissau-guinéenne, formés par l'École des Douanes sénégalaises grâce à l'accompagnement de la Banque mondiale, viennent de grossir les rangs des soldats de l'économie de leur pays. Ils ont reçu leur diplôme, le 28 octobre dernier, lors d'une cérémonie protocolaire à la Direction générale des Douanes à Dakar, renseigne la cellule de communication des Douanes. Leur intégration dans la 39ème promotion s'inscrit dans le cadre de la coopération fructueuse entre les Administrations douanières des deux pays. Celle-ci a été matérialisée par un protocole d'accord d'assistance administrative mutuelle signé le 30 septembre 2016 à Bissau. À cet effet, les Douanes sénégalaises ont accueilli, en 2018, 10 élèves contrôleurs bissau-guinéens formés au titre de la 38ème promotion.

En 2019, 15 fonctionnaires des Douanes bissau-guinéennes ont été accueillis en incubation au sein d'unités douanières de Dakar et ont reçu, par intermittence, un renforcement de leurs bases théoriques à l'École des Douanes. Toujours pour marquer son engagement aux côtés des Douanes bissau-guinéennes, l'Administration des Douanes sénégalaises a dépêché une équipe de formateurs à Bissau, du 14 septembre au 2 octobre 2020, pour une mission de renforcement des capacités de 90 agents des Douanes bissau-guinéennes. En 2021, deux Inspecteurs des Douanes sénégalaises ont effectué, sur demande des hautes autorités bissau-guinéennes, une mission d'appui technique et opérationnel dans les Bureaux des Douanes des principales régions frontalières, à savoir Bafata et Gabou, au nord, et Sao Domingo, au sud, pendant six mois.

La formation et le renforcement des capacités ainsi organisés au profit des agents des Douanes bissau-guinéennes répondent aux normes standards et intègrent aussi bien des modules purement douaniers (le contentieux, la surveillance, la législation douanière et la technologie tarifaire), que plusieurs autres matières qui vont des procédures douanières au renseignement en passant par les finances publiques, l'anglais professionnel, la rédaction administrative, la déontologie et les stupéfiants, etc.

Vers une Académie des Douanes

L'Ambassadeur de la République de Guinée-Bissau à Dakar, Son Excellence Armando Albino Arafã, a salué l'apport important des Douanes sénégalaises « dans le développement du capital humain de la Guinée-Bissau ».

Pour le Directeur général des Douanes sénégalaises, Abdourahmane Dièye, la formation de ces 20 contrôleurs bissau-guinéens, aux côtés de leurs collègues sénégalais, est un « un jalon de plus dans la mise en œuvre du protocole d'accord et d'assistance administrative mutuelle signé entre les deux Administrations ».

Portée sur les fonts baptismaux en 1970, l'actuelle École des Douanes sénégalaises est la principale pourvoyeuse de personnels de l'Administration des Douanes. Avec le Programme de modernisation de l'administration des Douanes (Promad), une nouvelle École des Douanes, d'une capacité de plus de 500 auditeurs et dotée de toutes les commodités nécessaires, verra bientôt le jour à Sandiara, se réjouit le Chef de la Division de la Formation, le Lieutenant-colonel Habib Ampa Florentin Dieng.