Cote d'Ivoire: Lutte contre le cancer - 300 femmes dépistées et plusieurs autres sensibilisées à Yopougon pendant Octobre rose

La chaîne d'actions de sensibilisation et de lutte contre le cancer chez la femme continue de s'étendre en Côte d'Ivoire.

Le centre commercial Cosmos Yopougon a décidé d'intégrer cette chaîne en organisant, en son sein, une campagne de dépistage gratuit et volontaire du cancer du sein et du col de l'utérus qui a touché environ 300 femmes. Mais ce sont à peu près 1000 femmes qui ont été sensibilisées sur cette pandémie à travers des conférences animées par des personnes ressources.

Elles ont aussi été formées et sensibilisées à l'autopalpation, mais également à l'importance du don de sang et aux bienfaits d'une alimentation saine et de la pratique régulière du sport.

Elles sont, pour la majorité, issues de la commune de Yopougon, l'une des plus peuplées de Côte d'Ivoire. Ces participantes ont permis de récolter 100 poches de sang qui, selon Pastora Fayé, assistante marketing et événementiel à Cosmos Yopougon, seront mises à la disposition des autorités compétentes.

« Nous sommes une entreprise engagée dans la lutte citoyenne au bénéfice des populations de Yopougon, en particulier et bien évidemment de toutes les populations ivoiriennes. Pour ce mois de lutte contre le cancer, il était important pour nous de réunir les femmes afin de pouvoir contribuer ensemble à cette sensibilisation », a-t-elle indiqué.

Avant la séance de sensibilisation, un marathon rose sur six kilomètres au sein de la commune avait été organisé, le samedi 16 octobre. Un marathon qui a drainé beaucoup de monde et qui a permis de booster la sensibilisation autour du cancer, ce mal qui gagne du terrain en Côte d'Ivoire et à travers le monde.