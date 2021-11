Burkina Faso: Télévisions débitrices de la SBT - Moratoire de trois semaines pour 9 chaînes

La Société burkinabè de télédiffusion (SBT) a organisé un déjeuner de presse le mardi 2 novembre 2021. L'objectif en est d'informer les téléspectateurs du bouquet de Télévision numérique de terre (TNT) de la situation en rapport avec les redevances à payer par les éditeurs de services de télévision et de la mesure d'arrêt de la diffusion des programmes de certains éditeurs de services TV. Un délai supplémentaire de trois semaines pour compter d'aujourd'hui leur est accordé pour le paiement des redevances, a indiqué le directeur général, B. Fidèle Aymar Tamini.

La Télévision numérique de terre (TNT) a été lancée officiellement le 28 décembre 2017. Le 1er novembre 2019, le Burkina a opéré le basculement de la télévision analogique à la télévision numérique de terre, devenant le 1er pays d'Afrique de l'Ouest à réaliser cette prouesse avec un multiplex (bouquet de chaînes) composé de dix-sept (17) chaînes nationales à réception gratuites. A ce jour, l'on dénombre, en plus des dix-sept (17) programmes télévision numérique diffusés sur le plan national, quatre (4) programmes télévisuels régionaux avec en perspective deux (2) autres chaînes de télévision à envergure nationale.

Cette année, cinq chaînes régionales ont été autorisées par le CSC à intégrer le premier multiplex TNT. Selon le principal conférencier, Fidèle Aymar Tamini, directeur général, si cette migration a induit de nombreux avantages, notamment en matière de couverture géographique télévisuelle, de diversification des programmes TV, offrant plus de choix aux téléspectateurs, et d'amélioration de la qualité des images et du son, il faut noter qu'elle a nécessité des investissements élevés, supportés par l'Etat au bénéfice de la population et des éditeurs de services TV. «Pour ce faire, au titre de la diffusion des programmes TV, le service est facturé conformément au prix d'accompagnement fixé par le gouvernement (voir encadré).

Ce prix est fixé selon les différentes options de couverture au choix, à savoir l'option de couverture nationale et les options de couverture régionale. Cela, afin de permettre à chaque éditeur, selon ses moyens, d'accéder à la TNT», a précisé le directeur général. Au titre de l'année 2020, indique-t-il, les recettes attendues étaient d'un milliard quarante-sept millions deux cent huit mille sept cent trente-six (1 047 208 736) francs CFA pour l'ensemble des éditeurs de service. «Suite aux mesures d'accompagnement des médias par le gouvernement pour faire face à la pandémie du Covid-19 par la réduction de 50% de la redevance de diffusion de l'année 2020, les recettes étaient de cinq cent vingt-trois millions six cent quatre mille trois cent soixante-huit (523 604 368) francs CFA», a-t-il souligné.

Pour l'année 2021, les recettes attendues sont d'un milliard cent quatre millions huit cent soixante-quatorze mille huit cent cinquante et un (1 104 874 851) francs CFA pour l'ensemble des éditeurs de service. Le total facturé au 10e mois de l'année est huit cent vingt-six millions huit-cent vingt-trois mille quatre cent quarante-quatre (826 823 444) francs CFA. « A ce jour, nous n'avons pu recouvrer que cent cinquante millions soixante-deux mille cinq cents (150 062 500) francs CFA, soit 18%. Seuls quatre(4) éditeurs de services sont à jour du paiement de la redevance de diffusion. Trois(03) ont partiellement payé et font des efforts afin d'apurer leurs comptes selon un échéancier convenu. Les neuf (9) éditeurs de services restants demeurent débiteurs des sommes dues au titre des années 2020 et 2021, soit un montant total cumulé de sept cent trente-six millions sept cent quatre-vingt-douze mille cent cinquante-deux (736 792 152) francs CFA », a indiqué le conférencier.

Concernant la liste nominative des différentes télé débitrices et le montant de la redevance , celui-ci a affirmé que l'institution est tenue par le secret professionnel, qu'ils n'ont pas le droit de dévoiler certaines informations liées au budget des éditeurs. Cependant, il a confié que, malgré les multiples relances et mises en demeure, la plupart des éditeurs de services, notamment ceux commerciaux, sont restés sans réaction. «Aucun effort n'a été consenti par ces derniers. Cette situation est très préjudiciable à la SBT qui connaît depuis fort longtemps des tensions de trésorerie. Nous avons convenu d'arrêter la diffusion des programmes des éditeurs de services de télévision non à jour du paiement de leur redevance de diffusion. Suite à une concertation tenue ce jour avec le CSC, qui entend s'assumer vis-à-vis des éditeurs, un délai supplémentaire de trois semaines, à compter d'aujourd'hui, leur est accordé pour le paiement des redevances. Il est attendu de chaque éditeur non à jour et avant le 23 novembre : une lettre d'engagement ferme à payer, une proposition d'échéancier pour l'apurement de la dette, et le paiement de cinq factures», a conclu B. Fidèle Aymar Tamini, directeur général.

Légende Photos : Assane O.

1. Les conférenciers sont composés des agents de la SBT, du CSC et de l'ARCEP

2. Aucun effort n'a été consenti par ces derniers, a confié le DG, B. Fidèle Aymar Tamini.

«Les montants actuels de la redevance de diffusion ne tiennent pas compte du coût réel du service qui est de l'ordre de trois cent cinquante millions (350 000 000) francs CFA l'an pour la couverture nationale».

Encadré

Zone de couverture / Redevance annuelle en francs CFA HTVA

Couverture nationale : 75 000 000

Couverture régionale A, régions du Centre (Ouagadougou) et du Plateau central (Ziniaré) : 40 000 000

Couverture régionale B, régions des Hauts-Bassins (Bobo- Dioulasso) :20 000 000

Couverture régionale C, régions du Nord (Ouahigouya), du Centre-Ouest (Koudougou), des Cascades (Banfora), de l'Est ( Fada) : 12 000 000

Couverture régionale D, régions du Sahel (Dori), du Centre- Nord (Kaya), du Centre-Est (Tenkodogo), du Sud-Ouest (Gaoua), de la Boucle du Mouhoun (Dédougou), du Centre-Sud (Manga) : 6 000 000