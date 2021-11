Togo: « Consommer local », la culture au cœur de la célébration

Du 1er octobre au 15 novembre, le Togo célèbre le « consommer local » ; il revient aux Togolais, au cours de cette période de valoriser leur patrimoine local. Et c'est le ministère en charge du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale qui, par ses directions régionales, organisent la dite fête.

Dans la région des Savanes, la célébration est marquée par une série d'activités qui entrent dans la vison de la promotion, de transformation et de commercialisation et surtout de la consommation du patrimoine togolais sous toutes ses formes.

Après la rencontre des professionnels des médias, de la projection du documentaire sur « le paradoxe de la faim » suivi de la communication sur le thème « comment le consommé local constitue-t-il un moyen de résilience face aux changements climatiques dans nos communautés », la fête de la célébration du « consommer local » a continué ce 29 octobre, avec la visite guidée du musée régional des Savanes.

Au redez-vous, les autorités locales, les élèves et les professionnels des médias qui ont, tour à tour, visité, les expositions du musée. C'est Le Conservateur dudit musée qui a accueilli les visiteurs ; il a, de la présentation des différents chefs traditionnels aux objets traditionnels, en passant par la présentation des danses traditionnelles, expliqué le règne des chefs traditionnels, présenté leurs richesses conservées et aussi a fait un aperçu sur la vie coloniale de la région.

La présente activité de visite a permis aux uns et aux autres de connaitre les origines des peuples de la région des Savane, à découvrir plusieurs objets et aussi plusieurs richesses sur lesquelles il faut se baser pour développer nos communautés. Pour les autorités ayant pris part, le ministère du commerce a bien fait de permettre au petit public et surtout aux élèves de découvrir ce qu'ils n'ont jamais connu. Les autorités font cas des différentes armes du vieux temps, des noms des différents chefs traditionnels et leurs images représentatives.

Pour le directeur régional du commerce, de l'industrie et de la consommation locale, M. ATEKPE Maguilouwè « la consommation locale est une thématique transversale ; et cette semaine est dédiée au tourisme, à la culture et les services ; la célébration embrasse ou valorise globalement tous les produits issus de notre territoire à savoir les produits de consommation, l'habillement et l'intelligence togolaise. La visite est réalisée avec la collaboration de la direction régionale du tourisme et de la culture. Une manière d'amener les invités à une immersion au cœur de l'histoire ancestrale de la région, découvrir les merveilleuses sites touristiques de la région. La présence des élèves explique la promotion de la culture, la considération à l'importance du patrimoine culturel qui est fondamental à l'économie locale ».

Le boubou traditionnel produit dans la région a été utilisé comme habit du jour ; et la visite a pris fin avec la dégustation des mets locaux.