Burkina Faso: Semaine nationale de la citoyenneté - Promouvoir la connaissance des symboles de l'Etat

Les premiers responsables du ministère en charge de la promotion civique ont insisté sur la nécessité de la montée régulière des couleurs dans l'administration publique.

Le ministère de la Justice, des Droits humains et de la promotion civique a lancé, à travers la Journée nationale du drapeau et des symboles de l'Etat, la 18e édition de la Semaine nationale de la citoyenneté (SENAC), le mardi 2 novembre 2021 à Ouagadougou.

La promotion des valeurs de citoyenneté demeure une constante au ministère de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique. La tenue régulière de la Semaine nationale de la citoyenneté (SENAC) dont le lancement officiel est intervenue le mardi 2 novembre 2021, à Ouagadougou, s'inscrit dans cette dynamique. Cette 18e édition, qui se tient jusqu'au 5 novembre prochain sur toute l'étendue du territoire national, est placée sous le thème : « Contribution du citoyen au processus de réconciliation ».

C'est par la Journée nationale du drapeau et des symboles de l'Etat que les activités entrant dans le cadre de la SENAC 2021 ont débuté. Cadre de sensibilisation et d'information aux valeurs de civisme et de citoyenneté, la SENAC, a indiqué la ministre en charge de la promotion civique, Victoria Ouédraogo , vise à amener les populations à s'approprier les valeurs d'une citoyenneté responsable en vue de susciter leur participation à la consolidation des acquis de développement.

La ministre en charge de la justice,

Victoria Ouédraogo / Kibora : « Respecter les symboles du Faso, c'est affirmer l'existence du Burkina ».

« Cette semaine nous offre l'occasion de magnifier davantage les symboles de notre patrie et rappeler leur importance », a-t-elle fait savoir. La Garde des sceaux a soutenu que le drapeau, les armoiries, la devise et l'hymne national sont les symboles de l'Etat burkinabè qui exigent respect de la part des citoyens. Leur respect permet surtout d'honorer la mémoire de ceux qui ont lutté pour la liberté du pays. « Cela est indispensable pour faire face à toutes les difficultés de nature à remettre en cause notre vivre-ensemble et les défis auxquels le Burkina est confronté », a souligné Victoria Ouédraogo.

Une panoplie d'activités Saisissant l'occasion, elle a rappelé que la Journée nationale du drapeau et des symboles du Faso interpelle également sur la nécessité de veiller à la montée régulière des couleurs dans les administrations publiques. Pour elle, le cérémonial de la montée du drapeau, loin d'être un rituel de routine, est un symbole fort de la présence de l'Etat qui engage chaque citoyen sur sa responsabilité dans l'édification de la Nation. Sur le thème de cette 18e édition de la SENAC, la ministre de la Justice a déclaré qu'il est une invite à tout citoyen, aux travers des valeurs citoyennes, à apporter sa part contributive pour la consolidation du processus de réconciliation nationale engagé par le gouvernement.

Cette contribution au processus doit se traduire, de l'avis des premiers responsables du département en charge de la justice, par la participation de tous pour « inverser les spirales de désocialisation et de repli », nécessaire au raffermissement des liens de fraternité entre les communautés. « Contribuer au processus de réconciliation est un devoir pour tout citoyen burkinabè qui doit faire siennes les actions entreprises dans ce sens », a-t-elle insisté.

Une panoplie d'activités telles que des conférences dans les écoles et universités, des jeux-concours sur le civisme et la citoyenneté, un dialogue intergénérationnel et une caravane de sensibilisation sur les bonnes pratiques citoyennes dans les marchés est prévu dans le cadre de la SENAC 2021. La directrice générale de la promotion civique, Hadjaratou Zongo, a lancé un appel à l'ensemble de la population à prendre activement part à ces activités afin de s'approprier les valeurs intrinsèques des symboles de l'Etat, gage de promotion d'une citoyenneté responsable.