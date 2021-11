Togo: Poursuivre l'œuvre de « reconstruction », d'après Akakpo, Manager des Eperviers

Un match contre le Sénégal et un autre contre la Namibie et la boucle sera bouclée pour les Eperviers du Togo pour ce qui est des éliminatoires du Mondial 2022. Et depuis la 4ème journée, c'est clair que les Eperviers du Togo ne seront pas au Qatar. Toutefois, rien n'empêche de profiter des derniers matches des éliminatoires pour asseoir une base C'est visiblement ce à quoi va s'atteler le staff technique de Paulo Duarte.

Intervenant Lundi dernier dans l'émission Talents d'Afrique, l'ex-capitaine des Eperviers du Togo aujourd'hui Manager de la sélection nationale togolaise, Serge Akakpo, a visiblement fixé le cap pour ces rencontres restantes. « On va continuer sur la même lancée, avec notre objectif de construire une équipe. Il faut qu'à la fin des éliminatoires, il y ait des enseignements, des choses sur lesquelles on puisse se baser », a laissé entendre l'ancien joueur de l'AJ Auxerre et de Trabzonspor.

Pour rappel, le ticket du groupe, qualificatif pour le dernier tour qualificatif zone Afrique, a été déjà pris par les Lions de la Teranga du Sénégal.