Algérie: L'Espagne "rassurée" par les engagements pris par l'Algérie quant aux livraisons gazières

Alger — L'Espagne est rassurée quant à son approvisionnement continu en gaz naturel suite aux engagements de l'Algérie qui a pris la décision du non renouvellement du contrat du Gazoduc Maghreb-Europe (GME), qui la reliait à l'Espagne via le Maroc, a assuré la ministre espagnole de la Transition écologique et du Défi démographique, Mme Teresa Ribera Rodriguez.

"Les autorités algériennes se sont engagées à offrir plus de gaz à l'Espagne si le pays en a besoin", a déclaré lundi la troisième vice-présidente du gouvernement espagnol et ministre de la Transition écologique et du Défi démographique, Mme Rodriguez, dans une interview accordée à la chaîne de télévision espagnole TVE.

Mme Rodriguez a ajouté que "l'Espagne avait constitué un stock des réserves de gaz équivalant à 43 jours de consommation" lui permettant de faire face à d'éventuels besoins urgents.

Les déclarations de la vice-présidente du gouvernement espagnol interviennent au lendemain de la décision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, ordonnant à la Sonatrach de rompre ses relations commerciales avec l'Office marocain de l'électricité et de l'eau potable (ONEE), mettant fin au contrat du Gazoduc Maghreb Europe (GME) qui alimentait l'Espagne en passant par le Maroc.

Dans ce cadre, l'Algérie continuera à honorer ses engagements avec son partenaire espagnol, à travers le gazoduc Medgaz et l'utilisation de méthaniers.

L'arrêt de l'exploitation du GME, qui acheminait le gaz des champs de Hassi R'mel vers l'Espagne, n'aura pas d'incidence sur les volumes destinés à la péninsule ibérique grâce à l'augmentation des capacités de production du Medgaz reliant BéniSaf (Ain Témouchent) à Almeria en Espagne, qui passeront de 8 à 10,5 milliards m3 par an avant la fin de l'année.