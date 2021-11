Ile Maurice: Partenariat - IBL investit Rs 300 M dans un centre de diagnostic médical à Cap Tamarin

Le centre de diagnostic médical C+S de Forbach sera répliqué dans le Smart and HappyVillage de Cap Tamarin. Nécessitant un investissement de Rs 300 millions, le projet est développé par Life Together, le pôle science de la vie et santé du groupe IBL, qui s'est associé au groupe Trimetys, appartenant à la holding familiale des Jhuboo. Opérant dans l'Ouest du pays, celle-ci est engagée dans le commerce, l'immobilier et l'hôtellerie.

Life Together, Bloomage et Trimetys ont signé un accord de partenariat pour la création d'un pôle santé et bien-être au coeur du Smart and Happy Village. La première phase du projet sera complétée au troisième trimestre 2022, avec l'ouverture de C+S qui se veut être un centre de diagnostic médical pluridisciplinaire et d'un centre de chirurgie ambulatoire. Les autres phases de développement sont en cours de conception. Elles viseront à étoffer en matière de soins et de services médicaux dans cette région de l'île d'ici fin 2024.

Filiale de Life Together, C+S est présente à HealthScape, à Forbach. Faisant du confort et de la paix d'esprit de ses patients une priorité, ce centre de diagnostic médical pluridisciplinaire s'est doté des technologies de pointe et d'une palette d'expertises pour offrir des consultations, des soins d'urgence, des services d'imagerie et des analyses biomédicales qui répondent aux besoins de sa patientèle.

Les travaux de la première phase du projet, d'une superficie de 2 000 mètres carrés, seront lancés fin 2021.