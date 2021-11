Ile Maurice: Gestion d'entreprises - Maurice fait son entrée parmi les pays où la bonne gouvernance est une réalité

Fini le temps où la bonne gouvernance dans la gestion des entreprises n'était qu'un voeu pieux ou un concept illusoire. Depuis jeudi, Maurice démontré sa volonté et sa détermination à mettre en oeuvre les grands principes de la bonne gouvernance, la transparence des affaires, une gestion financière sans reproche, l'intégrité, des relations saines avec les employés, le développement durable, la conformité aux réglementations tant nationales qu'internationales. Cette démarche s'est illustrée par le lancement d'un tableau de bord (Scorecard), pour permettre aux entreprises de se faire volontairement ausculter par des regards externes.

L'initiative porte l'empreinte du National Committee on Corporate Governance (NCCG) qui est présidée par Aruna Radhakeesoon. Cette démarche envoie un signal fort à la communauté internationale quelques jours seulement après la sortie de la juridiction de la liste grise du Groupe d'action financière (GAFI), gendarme de la lutte contre le blanchiment d'argent sale et le financement du terrorisme. D'autant plus que les principes qui seront évalués dans le cadre de la mise à exécution de ce tableau de bord sont alignés sur les principes de bonne gouvernance préconisés par l'Organisation de coopération et de développement économique et du GAFI. À cet effet, une vingtaine de sociétés aux valeurs cotées à la Bourse de Maurice ont décidé de se jeter à l'eau pour cette grande première pour le pays.

Moment opportun

Lors de son intervention au lancement de la Scorecard, le ministre des Services financiers et la bonne gouvernance, Mahen Seeruttun, a déclaré que ce tableau de bord contribuera grandement à la promotion d'une culture de bonne gouvernance.

«Je suis convaincu que ce tableau de bord favorisera une meilleure compréhension du code de gouvernance d'entreprise du pays et encouragera son respect par les entreprises. Alors que nous cherchons à sortir de notre environnement commercial difficile actuel en raison de la pandémie, je voudrais encourager les membres de conseils d'administration et les directeurs exécutifs à saisir cette opportunité pour renforcer les principes de bonne gouvernance dans leur entreprise. Cela les aidera à bien se positionner pour la reprise à venir.»

Pour la présidente du NCCG, le lancement de ce tableau de bord arrive au moment opportun du fait qu'il intervient quelques jours seulement après la sortie du pays de la liste grise du GAFI après des carences identifiées dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. «Il faut en tirer les leçons appropriées», devaitelle souligner. Il s'agit, entre autres, de ne pas se contenter de reposer sur ses lauriers, de se tenir au courant des derniers développements dans le domaine de la gouvernance, et de tout mettre en oeuvre pour que la juridiction consolide sa réputation comme centre d'investissement de référence.

Le tableau de bord a été développé en collaboration avec l'Université de Maurice (UoM) avec laquelle le NCCG a signé un Research Collaborative Agreement. L'équipe chargée de l'élaboration du tableau de bord était composée d'Aruna Radhakeesoon, de trois senior lecturers de l'UoM, à savoir Matthew Lamport, Dinesh Ramdhony et Vidisha Ramlugun. L'équipe était soutenue par Kavya Saikia, Legal Assistant à Rogers Co Ltd.