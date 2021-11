Sénégal: Livre «Enjeux 2019-2024 Sénégal, Réflexion sur les défis d'une Émergence» - Un rendez-vous sur les grandes problématiques de la société

SenePlus et L'Harmattan Sénégal organisent aujourd'hui mercredi 3 novembre une conversation autour des grandes questions abordées dans l'ouvrage collectif de 528 pages, Enjeux 2019-2024, Sénégal, réflexions sur les défis d'une émergence. SenePlus, qui se veut un espace d'exploration et d'expression libre et plurielle des décideurs et des leaders d'opinion, s'est ouvert à des universitaires, des éditorialistes, des activistes, des experts, des citoyens concernés, de diverses générations et avec des regards croisés, qui ont scruté les grandes problématiques et les secteurs-clés du sociétal, du culturel, de l'économique et du politique.

Selon un communiqué qui nous est parvenu, cette compilation de textes écrits avec des sensibilités différentes ambitionne plutôt de dépasser la simple cartographie des obstacles et des freins au développement et de mettre en avant les exigences de bon sens qui pourraient être fédératrices d'une action commune. «Elle prétend participer de manière hardie à libérer la pensée et l'action publique et individuelle. Les exigences de bon sens apparaîtront clairement au fur à mesure de l'approfondissement du processus qui mène à des conversations ouvertes, diverses et non-partisanes», rapporte la source.

La conversation est ouverte à tous. Autour d'Alymana Bathily, Penda Mbow et Pape Abdoulaye Sène, plusieurs co-auteurs de cet ouvrage collectif seront présents pour discuter de ces textes de journalistes et spécialistes émérites parmi lesquels Boubacar Boris Diop, Abdoulaye Elimane Kane, Aram Faal, Mohamed Mbougar Sarr, Elgas, Abdou Fall, Rokhaya Cissé, Selly Ba, Abdou Salam Fall, Hawa Ba, Ousseynou Beye, Almamy Wane, Ndongo Sylla, Fanny Pigeaud, Babacar Buuba Diop, Mamadou Sakho, Mamadou Mao Wane, Racine Demba, Youssoupha Mbargan Guissé, Ndiaga Gueye et bien d'autres.